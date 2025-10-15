El colectivo vecinal denuncia que la alcaldesa visitó el barrio sin reunirse con quienes impulsaron el parque y lideran su defensa frente al proyecto de centro comercial.

La Plataforma recuerda que le solicitó una reunión hace un año y que sigue sin respuesta, y reclama que el Parque Isla Chica quede definitivamente incluido en el PGOU.

Relacionado…

Jueves, 16 de octubre de 2025. La alcaldesa de Huelva ha visitado recientemente la zona del Parque Isla Chica “para recoger las demandas del barrio”, según ha difundido el propio Ayuntamiento en sus redes sociales. Las imágenes publicadas muestran a la regidora acompañada por concejales y asesores en un grupo reducido de personas, lo que, según la Plataforma Isla Chica, evidencia la falta de representatividad real del encuentro.

En una carta difundida este martes, el colectivo vecinal ha reprochado a la alcaldesa que siga sin contar con la Plataforma, a pesar de que hace un año solicitaron formalmente una reunión que nunca ha sido atendida. “Sabemos que tiempo ha tenido”, señalan en el comunicado, en el que expresan su malestar por la actitud del equipo de gobierno y por lo que consideran un desprecio inmerecido hacia un movimiento ciudadano que ha sido clave en la recuperación del parque.

La Plataforma recuerda que su trabajo ha sido constante a pie de calle, con mesas informativas, campañas de firmas y diálogo directo con el comercio local. Asegura haber recogido miles de adhesiones y haber constatado que la mayoría de vecinos y comerciantes rechazan el proyecto de centro comercial impulsado por el Ayuntamiento, al que consideran una amenaza para el tejido económico de proximidad y para la convivencia en el barrio. “Nuestros conciudadanos no quieren un centro comercial ni el tránsito de cientos de camiones con mercancías y basuras; quieren conservar el parque con sus grandes árboles y su sombra, un lugar para la convivencia”, afirman.

¡Isla Chica no se vende! Habla el barrio

El colectivo subraya que más de cincuenta asociaciones, sindicatos y entidades ciudadanas apoyan sus reivindicaciones, entre ellas la de mantener un aparcamiento público y gratuito las 24 horas del día. Insiste en que su legitimidad no puede ponerse en duda por el hecho de que algunos vecinos vivan de alquiler o no hayan nacido en Huelva. Recuerdan además que, cuando el teniente alcalde Felipe Arias intentó deslegitimar al movimiento con comentarios “clasistas y excluyentes”, sus declaraciones acabaron volviéndose en su contra y le mantienen imputado por ese motivo.

La Plataforma considera que la actitud del Ayuntamiento supone un error grave que desperdicia la capacidad constructiva del colectivo y su conocimiento directo de las necesidades del barrio. Reclama que el Parque Isla Chica deje de ser un espacio provisional y quede protegido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana como pulmón verde y lugar de encuentro. “El Parque Isla Chica es y será nuestro pulmón verde y lo queremos ya en el PGOU”, reiteran.

El colectivo mantiene su disposición al diálogo y asegura que la alcaldesa “se llevará una grata sorpresa de todo lo bueno que podemos aportar” si finalmente accede a recibirlos. Mientras tanto, advierten que no prestarán atención a declaraciones municipales que “no acaban de ser claras y parecen fruto de querer jugar al despiste”. “Las palabras se las lleva el viento —concluyen— y en política esto pasa demasiadas veces”.