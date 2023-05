La empresa Surexport aísla a las víctimas del accidente en el que falleció una temporera marroquí el pasado lunes

🗞️ Una cadena con un candado impedía ayer la entrada y salida de las alojadas del recinto habilitado por la empresa para sus trabajadoras de los frutos rojos

🗞️ Preocupación de los colectivos sociales por la «falta de transparencia» del gigante onubense de los frutos rojos

⚖️ Las indemnizaciones a los tres hijos y otros familiares de la trabajadora fallecida podrían llegar a superar el medio millón de euros, según expertos jurídicos consultados por La Mar de Onuba

🗞️ El SAS oculta el traslado a una clínica privada de Huelva de la trabajadora marroquí que estaba en la UCI del Juan Ramón Jiménez

AMIA, Ha recibido la llamada de una de las chicas del accidente del autobús, que ya tienen el alta médica. Y fui al hotel Donde se hospedan y no me han dejado entrar a verlas. Solo pregunto si tienen derecho a cerrar las puertas con cadena y candado. Publicada por Fatima Ezzohayry Eddriouch en Martes, 2 de mayo de 2023

Jueves, 4 de mayo de 2023. Las trabajadoras víctimas del accidente laboral in itinere sufrido por un autobús de la empresa Surexport el pasado lunes y que ya han recibido el alta hospitalaria, algunas de ellas aquejadas de inmovilidad a causa de heridas, vendajes y/o yesos, han sido aisladas por la empresa Surexport en el alojamiento dispuesto por la empresa en el antiguo Hostal Don Diego de San Juan del Puerto para las mujeres marroquíes de «contrato en origen», según pudieron comprobar in situ ayer miércoles representantes de Jornaleras de Huelva en Lucha, Asociación Multicultural de Mazagón, La Carpa de Sevilla y Mujeres 24 H (y también La Mar de Onuba, que acompañó a las entidades citadas y pudo tomar las imágenes que se reproducen en esta página)

Las cuatro asociaciones y colectivos se habían desplazado hasta el lugar para interesarse por el estado de las trabajadoras convalecientes, así como para ofrecer su colaboración en todo aquello que pudieran necesitar, y «asesoramiento jurídico independiente» en materia de derechos laborales, indemnizaciones y prestaciones a las que las victimas del terrible accidente tendrían derecho.

Sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con impedimentos de personal identificado de la empresa Surexport y otras personas no identificadas que parecían actuar como mediadoras e informaban de la imposibilidad de acceder al recinto, al tratarse este de una «propiedad privada». Quien forma esta crónica pudo observar en ese momento que la cancela de acceso estaba cerrada con una cadena y un candado, impidiéndose así el libre acceso de personas del exterior y del propio interior del alojamiento.

Solo al ser conscientes de la situación tras las quejas expresadas por las personas de las asociaciones y colectivos, un empleado de Surexport accedió a abrir la cancela y situó un cartel de «prohibido el paso» en la misma.

Las asociaciones no pudieron, pues, acceder al recinto, y las personas del interior no tuvieron ocasión de decidir por sí mismas si querían o no hablar con ellas.

Más grave, en todo caso, y según ha denunciado ella misma en las redes sociales, es que también se impidió el acceso al recinto el pasado martes a Fatima Ezzohayry Eddriouch, trabajadora de origen marroquí afincada en Huelva y representante de la Asociación de Mujeres Inmigrantes en Acción (AMIA), a pesar de que su presencia había sido solicitada por algunas de las trabajadoras afectadas por le accidente. El relato se Fatima habla por sí solo. (VER EN ESTA PÁGINA)

Las asociaciones y colectivos que ayer tampoco pudieron acceder han mostrado esta redacción su preocupación por la que consideran «falta de transparencia» tanto de la empresa Surexport como del gobierno andaluz.

Las indemnizaciones a los tres hijos y otros familiares de la trabajadora fallecida pueden superar el medio millón de euros

Los familiares cercanos de Sarah, la trabajadora marroquí y madre de tres hijos fallecida el pasado lunes en el accidente laboral in itinere sufrido por un autobús de la empresa Surexport en Almonte, podrían percibir indemnizaciones que suman más de medio millón de euros, según ha explicado este jueves a La Mar de Onuba el abogado Manuel Garrido de la empresa cobratuaccidentelaboral.com, especializada en sucesos como el acaecido en Huelva, y que gestiona cada año reclamaciones en más de 300 accidentes laborales, con más de un 85 % de éxito ante administraciones, aseguradoras y tribunales de justicia.

Buena parte de estas cantidades provendría del propio hecho de fallecer en accidente laboral, aunque podrían elevarse considerablemente si, como dejó entrever el mismo día del accidente la Subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, el autobús circulaba entre la extensa niebla de ese día a más velocidad de la permitida en ese tramo de la carretera.

Así, el viudo de la fallecida podría recibir una cantidad cercana a los 150 o 160 mil euros. En el caso de los hijos, y al entenderse que la fallecida era el principal motor económico de la familia, estos podrían reclamar cantidades más altas en concepto de «lucro cesante» que oscilarían entre los 180 y 190 mil euros por hijo. Asimismo, los hermanos de la fallecida tendrían derecho a reclamar cantidades entre 35 y 40 mil euros.

En cuanto a los padres también tendrían derecho a indemnización en cantidades que no pueden determinar de antemano, según las explicaciones ofrecidas por el letrado Manuel Garrido a La Mar de Onuba.

El SAS oculta el traslado a una clínica privada de la trabajadora marroquí que estaba en la UCI del Juan Ramón Jiménez La trabajadora marroquí que permanecía ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva fue trasladada ayer, miércoles, a la Clínica Quirón de Huelva tras recibir el alta en la UCI del centro onubense. Fuentes del propio hospital confirmaron en la misma noche del miércoles a esta revista el alta y traslado de la trabajadora a la clínica privada. Sin embargo, el Servicio Andaluz de Salud no ha incluido este relevante dato en su informe diario sobre la evolución de las trabajadoras marroquíes victimas del fatal accidente accidente de autobús registrado el pasado lunes en Almonte cuando acudían a trabajar en la empresa Surexport, que se saldó con una mujer fallecida y 39 heridas de diversa consideración. La Mar de Onuba tuvo conocimiento del alta en UCI y posterior traslado de la trabajadora clínica privada pasadas las 22,30 horas de ayer, siendo la información confirmada poco después por fuentes del propio hospital Juan Ramón Jiménez cercanas al caso. Las mismas fuentes se han reiterado en el mismo sentido este jueves tras conocer por esta revista el informe emitido por el SAS en el que se no se citaba el alta en cuidados intensivos de la paciente ni su paso "a planta" durante el día de ayer. "Aquí no está", han aseverado. Desde esta redacción se preguntó a las 8,59 horas de hoy jueves al servicio de prensa del SAS en Huelva por el estado de las trabajadoras heridas en Almonte en general, y de las que permanecen ingresadas, en concreto. A las 10,39 horas se recibió en la redacción la respuesta que se reproduce de forma literal [los subrayados son de esta revista]: 1 fallecido Hospitalizaciones: 3

Juan Ramón Jiménez: 2

- 1 UCI

- 1 en planta

Virgen del Rocío: 1 en planta En estos momentos se encuentran en estado grave pero estable el ingresado en UCI del Juan Ramón Jiménez. Los demás pasajeros, dados de alta o derivados a mutuas. Ante la incongruencia entre la información obtenida por esta revista y los datos ofrecidos por el gobierno andaluz, La Mar de Onuba ha trasladado al Servicio Andaluz de Salud su dudas al respecto. El SAS se ha reiterado en que la "información oficial" era la facilitada unos minutos antes, añadiendo que si "hubiera habido un traslado a mutua aparecería en este corte.