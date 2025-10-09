Baluffo (PSOE) advierte de “una tormenta sanitaria muy grave” y acusa al Gobierno andaluz de “negligencia” por mantener a más de 19.000 pacientes esperando pruebas diagnósticas desde hace años.

La revisión de mamografías no comunicadas, las demoras en ecografías y resonancias y la saturación de urgencias y oncología en el Juan Ramón Jiménez evidencian un sistema al límite en la provincia onubense.

Adelante Andalucía exige que la Junta diga cuántas onubenses están afectadas por las negligencias en los cribados de cáncer

Martes, 7 de octubre de 2025. “Lo de las mamografías no es un hecho aislado. Es el primer aviso de una verdadera tormenta sanitaria muy grave en nuestra provincia”. Con esas palabras, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha denunciado este martes el colapso funcional del sistema sanitario onubense y ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, de haber “perdido el control de la sanidad pública”. Según Baluffo, “hoy hay más de 19.000 pacientes que siguen esperando una ecografía o una resonancia, algunos desde hace ya más de dos años”, una demora que ha calificado como “una auténtica negligencia sanitaria” y “una situación límite” que requiere “explicaciones y soluciones urgentes”.

El dirigente socialista ha señalado que la Junta “está jugando con la salud y la vida de miles de personas” mientras “gasta millones en propaganda vendiendo una sanidad pública que no existe”. Ha asegurado que “hay miles de familias olvidadas en listas de espera inasumibles y profesionales absolutamente desbordados”, y ha reclamado que se adopten medidas urgentes ante un colapso que, según ha dicho, “ya no se puede ocultar ni justificar”.

Las afirmaciones de Baluffo se producen tras el reconocimiento oficial por parte de la Consejería de Salud de un fallo masivo en el programa de cribado de cáncer de mama, que ha obligado a revisar las mamografías realizadas en los tres últimos años. La propia Junta admitió que al menos 2.000 mujeres no fueron informadas en tiempo de resultados que exigían nuevas pruebas, lo que ha derivado en actuaciones de la Fiscalía y ha evidenciado fallos graves en los protocolos de comunicación entre hospitales, distritos sanitarios y programas preventivos.

En la provincia de Huelva, los datos confirman la dimensión del problema. Este verano, el Servicio Andaluz de Salud trasladó a los centros de atención primaria un listado con cerca de 19.000 pruebas de imagen pendientes en el Hospital Juan Ramón Jiménez, entre ecografías y resonancias, algunas con más de dos años de antigüedad. El propio hospital solicitó a los médicos de familia que revisaran los casos más antiguos y priorizaran las derivaciones más urgentes, en un intento de aliviar una lista de espera que el PSOE considera “inhumana y estructural”.

A ello se suman las denuncias sindicales por saturación en las urgencias del Juan Ramón Jiménez, donde los profesionales han alertado de esperas prolongadas para obtener cama y de pacientes atendidos en pasillos. SATSE Huelva también ha denunciado deficiencias en las condiciones de climatización de la unidad de Oncología, que afectan a pacientes especialmente vulnerables. La suma de incidencias en diagnóstico, urgencias y tratamiento refleja un deterioro que no se limita a un área concreta, sino a un sistema tensionado en todos sus niveles.

El panorama es similar en otras provincias andaluzas, donde la presión asistencial se mantiene en niveles críticos. Los últimos datos oficiales del SAS, correspondientes a junio de 2025, indican que más de 207.000 personas esperan una intervención quirúrgica y cerca de 852.000 aguardan para consultas externas. Aunque el Gobierno andaluz sostiene que las cifras mejoran respecto a ejercicios anteriores, los sindicatos advierten de que el supuesto descenso responde a exclusiones estadísticas y a la derivación creciente de pacientes hacia la sanidad concertada.

En hospitales de referencia como el Clínico Virgen de la Victoria de Málaga se han documentado esperas de hasta 70 horas para conseguir cama tras el paso por urgencias, con pacientes en condiciones de hacinamiento, mientras en municipios rurales de Córdoba o Jaén los vecinos denuncian la reducción drástica de personal sanitario y la cancelación de consultas médicas.

El PSOE onubense sitúa estas realidades como parte de un mismo escenario de colapso funcional generalizado, en el que el deterioro de la sanidad pública andaluza ha pasado de ser una percepción ciudadana a un hecho verificable. La revisión masiva de cribados, los tiempos inasumibles de espera, la precariedad del personal y la sobrecarga de los hospitales constituyen, según Baluffo, la prueba de que “Moreno Bonilla ha perdido el control de la sanidad pública” y de que el sistema “ya no responde al derecho a la salud que la ciudadanía andaluza tiene reconocido”.

Adelante Andalucía exige que la Junta diga cuántas onubenses están afectadas por las negligencias en los cribados de cáncer Adelante Andalucía ha exigido que la Junta de Andalucía aclare cuántas mujeres están afectadas en la provincia de Huelva por las negligencias en el sistema de detección precoz del cáncer de mama y recuerda que en la provincia de Huelva son ya decenas de mujeres las que han contactado con diferentes asociaciones para comunicarles los retrasos y la falta de información ante sus casos. Según la portavoz de la formación andalucista, Mari García, la Junta de Andalucía está cometiendo una negligencia que califica como “escandalosa y que cuesta vidas que tiene sumidas en la incertidumbre a todas las mujeres de Andalucía”. A su juicio “esto es una prueba del plan de Moreno Bonilla y el PP por el que quieren desmontar a trozos la sanidad pública andaluza, en nuestra provincia tenemos el ejemplo evidente del desmantelamiento del Hospital Juan Ramón Jiménez” recordando que “ya sabemos que hay mujeres que han muerto como consecuencia de este desastre”. Asegura, además, que Moreno Bonilla está en su “peor momento y la ciudadanía se lo va a hacer pagar”. Los andalucistas han presentado hoy martes una denuncia a la fiscalía contra la consejera de salud Rocío Hernández, la exconsejera Catalina García, la viceconsejera María Luisa del Moral y la gerente del Servicio Andaluz de Salud Valle García Sánchez. Con esta denuncia Adelante espera “sumar esfuerzos con las asociaciones de pacientes, la asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama que ha destapado el escándalo, AMAMA, y con toda la sociedad civil para llegar hasta el fondo de este asunto”. Mari García recuerda que Adelante Andalucía ha registrado una comisión de investigación que han secundado el resto de grupos de la oposición y espera que el gobierno de Moreno Bonilla no la bloquee pues “es imprescindible saber qué ha pasado, desde cuándo y quién sabía todo esto y no hizo nada” aunque reconoce que “si la consejera y los cargos del PP en la Consejería de Salud siguen a día de hoy en sus puestos es que no piensan asumir ninguna responsabilidad por este escándalo que afecta a la mitad de la población de Andalucía”. La portavoz en Huelva de Adelante Andalucía asegura que en los próximos días los diputados de este partido van a preguntar de forma oficial por la situación de la unidad de mama de Huelva capital pero también por los cribados en el resto de la provincia donde la sanidad pública está “asfixiada y queremos saber qué procedimiento siguen los camiones de cribado y qué beneficio sacan a costa de las mujeres de nuestra provincia”. Según García se ha sabido que la Junta de Andalucía conocía esta situación al menos desde el año 2023 sin que pusieran ninguna solución ni se modificaran los protocolos, recordando que Moreno Bonilla hace apenas dos semanas negó en sede parlamentaria esta situación afirmando que no había listas de espera en enfermedades como el cáncer. “Vamos a llegar hasta el final y con todo, por la vía parlamentaria y por la vía judicial, ya hemos presentado una denuncia muy clara ante la fiscalía y una comisión de investigación en el Parlamento y no vamos a conformarnos con las excusas que están poniendo” según los andalucistas y añaden que están recibiendo muchas comunicaciones de personas que están viviendo situaciones parecidas en los sistemas de detección de otros tipos de cánceres. Por último el portavoz onubense ha criticado el “machismo y paternalismo” del presidente andaluz cuando ha asegurado que “no se comunicaba los resultados de las pruebas a las mujeres para que quitarles ansiedad, como si las mujeres fuéramos menores de edad y no pudieramos afrontar cualquier situación como personas adultas y dueñas de nuestro cuerpo” por lo que acusa a Moreno Bonilla de ser un “presidente machista”.