Nueva mortandad de peces en el Estero Domingo Rubio (Huelva): Ecologistas en Acción exige análisis y control de vertidos

Una denuncia anónima alerta de la situación a la organización ecologista.

Martes, 14 de octubre de 2025. Una nueva mortandad de peces se ha registrado en el Estero Domingo Rubio, espacio protegido e incluido en la Red Natura 2000. La alerta llegó a Ecologistas en Acción de Huelva a través de una denuncia anónima, y el colectivo ha documentado el episodio en el paraje natural.

Como a finales del verano de 2023 y de forma especialmente catastrófica en 2022, las aguas del estero muestran una gran cantidad de peces muertos —lisas y otras especies— flotando.

Ecologistas en Acción ha presentado denuncia ante la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva para que se analice la mortandad, se haga seguimiento y se informe públicamente de las causas.

Según el análisis realizado en 2022, el final del verano, las mareas altas que favorecen la entrada de lisas y, sobre todo, los agrotóxicos vertidos desde las fincas del entorno —en especial durante la preparación de la campaña de frutos rojos— estarían entre los factores causales a verificar.

Las obras acometidas este año para profundizar el paso del estero bajo la carretera de Palos suponen una mejora, pero resultan limitadas si no se controla su efectividad y no se elimina el vertido continuado de aguas con agrotóxicos al Estero Domingo Rubio.

Ecologistas en Acción trasladará el caso al Consejo Provincial de Biodiversidad y Medio Ambiente y al Comité Andaluz de Humedales para exigir una solución a esta problemática reiterada y la protección efectiva del espacio.