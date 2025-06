El X Congreso Internacional de Frutos Rojos 'olvida' el 25 aniversario de la Orden GECCO

Mientras el Congreso conmemoraba su décima edición, silencio absoluto sobre otro aniversario clave: los 25 años de la Orden GECCO, la norma que regula la "contratación en origen" (aka migración circular) y que ha estructurado el modelo laboral del sector desde el año 2000. Esta semana, la Universidad de Huelva ha acogido un acto institucional por el aniversario, con la participación del secretario de Estado de Migraciones, representantes de la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno en Huelva, la Universidad y todas las grandes patronales del sector: Interfresa, Freshuelva, Asaja, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias.

El Congreso, que dedica dos días a hablar del “modelo”, no incluye una sola mención a esa norma. No hay balance, ni revisión, ni espacio para el debate. La pieza central del sistema queda fuera del programa. Esa omisión también dice lo que el (no)congreso no quiere decir.