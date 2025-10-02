Diego Mora, presidente de la asociación, ironiza sobre el anuncio de Moreno Bonilla: “Vamos a ayudarle a investigar”
Viernes, 3 de octubre de 2025. La asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (ONUSAP) ha denunciado este viernes que los fallos detectados en el programa andaluz de cribado de cáncer de mama, con retrasos de hasta dos años en la notificación de resultados, son consecuencia directa de los recortes y de la mala gestión en los hospitales públicos de la comunidad.
La polémica estallaba esta semana tras admitir oficialmente la Junta de Andalucía que unas 2.000 mujeres no han recibido a tiempo el resultado de sus pruebas. La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha pedido disculpas y ha anunciado la puesta en marcha de un “circuito preferente” para contactar con las afectadas y revisar cada caso. El SAS ha reconocido que tenía constancia de las demoras desde enero de 2024.
El presidente de ONUSAP, Diego Mora, ha difundido un vídeo bajo el título Moreno Bonilla va investigar. Vamos a ayudarle, en el que ironiza sobre el anuncio del presidente andaluz de abrir una investigación interna. Mora acusa a Moreno Bonilla de “pedir perdón con la boca chica” y de mantener en su puesto a la responsable política de lo ocurrido. Según señala, basta con acudir a cualquier hospital del sistema público andaluz para comprobar dónde está el fallo: falta de radiólogos, plantillas diezmadas y técnicos de radiología sometidos a cargas de trabajo extremas, llegando a realizar hasta 30 mamografías en una mañana, o 45 en verano con personal inexperto.
Mora ha denunciado que las condiciones laborales empujan a profesionales a la sanidad privada y multiplican el riesgo de errores en un proceso tan sensible como el cribado oncológico. También ha señalado que los equipos permanecen parados por las tardes por no contratar técnicos, a pesar de que hay personal en paro, y que el personal administrativo sufre traslados improvisados que derivan en cartas traspapeladas.
“Los recortes en sanidad matan y esto es la crónica de una muerte anunciada”, ha advertido Mora, reclamando que una parte de los cientos de millones de euros que la Junta destina a la sanidad privada se invierta en reforzar los hospitales públicos. En su mensaje acusa además al Gobierno andaluz de actuar con “demagogia” al anunciar la ampliación del programa de cribado a 500.000 pacientes más sin recursos suficientes.
ONUSAP ha insistido en que lo ocurrido exige una respuesta inmediata y ha subrayado la necesidad de garantizar que ninguna mujer tenga que esperar años para conocer el resultado de una prueba de detección precoz.
