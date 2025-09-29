Concentración el lunes 7 de octubre en la Plaza 8 de Marzo de Bollullos Par del Condado

La plataforma denuncia que Moreno Bonilla y la Junta de Andalucía han incumplido sistemáticamente la construcción del CHARE del Condado y condenan la discriminación sanitaria a Huelva

Martes, 30 de septiembre de 2025. Marea Blanca de Huelva ha convocado a la ciudadanía a una concentración el próximo lunes 7 de octubre, a las 19:00 horas, en la Plaza 8 de Marzo de Bollullos Par del Condado. El objetivo es reclamar la construcción inmediata y puesta en marcha del Centro Hospitalario de Alta Resolución (CHARE) del Condado, un proyecto comprometido desde hace dos décadas y que sigue sin ver la luz.

Según denuncia la plataforma, el hospital del Condado se ha convertido en una promesa electoral incumplida de manera reiterada por los sucesivos gobiernos autonómicos. Más de 100.000 vecinos y vecinas de la comarca continúan obligados a desplazarse a Huelva capital o incluso a Sevilla para poder acceder a servicios hospitalarios básicos, pese a los compromisos adquiridos.

Marea Blanca señala directamente al actual presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, y al Partido Popular, a quienes acusa de haber contado con mayoría absoluta y presupuesto suficiente para acometer la obra, pero relegarla al olvido mientras se destinan recursos crecientes a la sanidad privada. “El Condado de Huelva no aguanta más mentiras ni promesas incumplidas”, advierten en su comunicado.

La plataforma subraya que Huelva sigue siendo la provincia peor dotada en materia sanitaria de toda Andalucía, fruto de una política deliberada de marginación que prolonga la histórica discriminación en inversiones públicas. Para Marea Blanca, esta situación forma parte de una estrategia planificada de deterioro de la sanidad pública en beneficio del negocio privado de la salud.

La convocatoria concluye con un llamamiento a la movilización social para frenar lo que consideran un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos: “La sanidad pública se defiende en la calle”.