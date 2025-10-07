Por Andalucía pregunta en el Parlamento por los 19.000 retrasos en pruebas radiológicas en Huelva

La portavoz del grupo, Inmaculada Nieto, ha registrado una pregunta dirigida a la Consejería de Salud sobre las demoras diagnósticas que alcanzan los dos años.

La iniciativa denuncia que la provincia mantiene una de las tasas de mortalidad por cáncer más altas de Andalucía pese a una incidencia menor, vinculándolo a la falta de recursos diagnósticos y oncológicos.

Miércoles, 8 de octubre de 2025. La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha registrado este miércoles una pregunta con ruego de respuesta oral en comisión dirigida a la Consejería de Salud y Consumo por los graves retrasos en la realización de pruebas diagnósticas en la provincia de Huelva, donde —según los datos aportados por la propia administración sanitaria— se acumulan 19.000 estudios radiológicos pendientes, algunos de ellos con demoras que alcanzan los dos años.

En su exposición de motivos, Nieto recuerda que Huelva ocupa el sexto lugar de Andalucía en incidencia de cáncer, con 557 nuevos casos anuales por cada 100.000 habitantes, pero registra una tasa de mortalidad de 234 fallecimientos, la tercera más alta de la comunidad, solo por detrás de Córdoba y Cádiz. La diputada advierte de que esta discrepancia entre incidencia y mortalidad se explica, entre otros factores, por diagnósticos más tardíos y dificultades de acceso a servicios oncológicos especializados, situación que coloca a la provincia entre las más castigadas de todo el Estado en detección precoz y tratamiento.

La parlamentaria andaluza ha solicitado a la Junta que detalle qué medidas está adoptando para reducir los retrasos en la realización de pruebas, muchas de las cuales se demoran hasta dos años; si existe un plan específico para priorizar el diagnóstico precoz y la atención oncológica en provincias con altas tasas de mortalidad; y qué actuaciones concretas se han puesto en marcha hasta la fecha. También pide conocer qué inversiones presupuestarias se han destinado recientemente a la mejora de la atención oncológica en Huelva, así como las previsiones para reforzar plantillas, equipos y unidades diagnósticas.

La iniciativa parlamentaria incluye además preguntas sobre la existencia de protocolos de actuación de urgencia en casos en los que los retrasos puedan comprometer la supervivencia de los pacientes, y sobre la aplicación práctica de dichos protocolos en la provincia.

La pregunta de Por Andalucía sitúa en el centro del debate parlamentario una realidad sanitaria que viene siendo denunciada por profesionales y colectivos de pacientes, tras los informes que apuntan a que las demoras en pruebas como TAC o resonancias magnéticas superan en Huelva los plazos máximos fijados por la normativa autonómica. El Decreto 96/2004 de la Junta de Andalucía establece un máximo de 30 días para la realización de pruebas diagnósticas, plazo que se incumple sistemáticamente en la provincia.

La situación se agrava con el déficit de equipamiento sanitario, con solo 26,2 equipos de TAC y resonancia magnética por millón de habitantes, frente a una media andaluza de 31,7. Esa carencia de medios, junto a las demoras acumuladas en pruebas cardiológicas y neurológicas, prolonga la incertidumbre y retrasa tratamientos vitales para miles de pacientes onubenses.

Con esta iniciativa, Por Andalucía lleva al Parlamento una denuncia de fondo sobre la desigualdad territorial en el acceso a la sanidad pública, reclamando medidas urgentes de refuerzo diagnóstico y oncológico en la provincia de Huelva.