Transportes adjudica por 31,4 millones los proyectos de la línea de alta velocidad Sevilla–Huelva

La redacción simultánea de los cinco tramos permitirá definir los 95,5 kilómetros del trazado y acortar los plazos para licitar las obras

La nueva infraestructura conectará ambas capitales en 25 minutos y prevé una inversión total superior a 1.600 millones de euros

Reacciones: el PSOE habla de “momento histórico”, el PP pide cautela y plazos más cortos

Miércoles, 8 de octubre de 2025. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 31,4 millones de euros (IVA incluido) la redacción de los proyectos básicos y de construcción de la plataforma ferroviaria de la línea de alta velocidad entre Sevilla y Huelva. La actuación, que desarrollará Adif Alta Velocidad, permitirá definir el trazado de los 95,5 kilómetros que unirán ambas capitales andaluzas y avanzar en las fases necesarias para licitar las obras. El conjunto de la inversión prevista para la ejecución de la línea supera los 1.600 millones de euros.

Los trabajos se llevarán a cabo de forma simultánea en los cinco tramos en que se divide el recorrido, con el objetivo de acortar los plazos y disponer cuanto antes de los proyectos básicos. Una vez redactados, se iniciarán las actuaciones de información pública preceptivas y, en paralelo, la elaboración de los proyectos constructivos, que servirán de base para la licitación de las obras.

La nueva infraestructura, de ancho estándar y diseñada para alcanzar los 350 kilómetros por hora, será completamente independiente de la actual línea en ancho convencional. Contará con una estación intermedia en La Palma del Condado y permitirá reducir el tiempo de viaje entre Huelva y Sevilla a unos 25 minutos, frente a la hora y media que requieren los servicios actuales. Además, facilitará la conexión directa de la provincia onubense con la red nacional de alta velocidad.

El trazado incluye actuaciones de envergadura, como el nudo ferroviario de Majarabique, los viaductos sobre el Guadalquivir y sobre la barriada sevillana de Santa Cruz, el túnel de La Muela, o el falso túnel de Manzanilla, junto a otras estructuras para garantizar la permeabilidad del terreno, entre ellas varios pasos superiores e inferiores, pérgolas sobre líneas existentes y la reordenación de la playa de vías de la estación de La Palma del Condado. En el tramo final, entre Niebla y Huelva, se proyectan cinco viaductos, uno de ellos sobre la autovía A-49 y otro sobre la carretera H-31.

El Ministerio ha señalado que la actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y contribuirá a los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con las infraestructuras sostenibles, la energía y el crecimiento económico.

Entusiasmo socialista y cautela popular El PSOE de Huelva celebra un “momento histórico” y atribuye el avance al compromiso del Gobierno El PP lo valora como “buena noticia”, pero reclama garantías, plazos más cortos y trenes ya El anuncio de Transportes sobre la adjudicación de los proyectos de los cinco tramos de la alta velocidad entre Sevilla y Huelva ha provocado reacciones inmediatas en la provincia. Francisco Baluffo, secretario de Organización del PSOE onubense, lo ha definido como una “noticia histórica y maravillosa” y “un momento histórico” para Huelva, al tiempo que subraya que este avance llega “con gobiernos socialistas comprometidos con el territorio”. A su juicio, la adjudicación de la redacción de los cinco proyectos sitúa “un paso más cerca” la alta velocidad en la provincia. Por su parte, en un audio remitido a los medios, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda (PP), ha valorado el anuncio como “una buena noticia para Huelva”, pero ha pedido cautela. Ha reclamado que “no se espere 42 meses para la adjudicación” y que “la primera piedra” se coloque en 2026. Miranda ha insistido en que el Gobierno garantice la financiación —“sin presupuestos actualmente eso es complicado”— y ha exigido mejoras inmediatas en el servicio actual, al recordar que “en el puente de octubre no vamos a tener trenes”. Por último, la alcadesa onubense ha reiterado que Huelva “no va a renunciar nunca al AVE Sevilla–Huelva–Faro” y ha fijado dos líneas de actuación: “trenes de calidad ya” y, después, “acortar los plazos para el AVE”.