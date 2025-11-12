El cineasta triguereño presenta su nueva película tras una trayectoria marcada por la narrativa humana y el compromiso social

La película llega este viernes a más de cincuenta salas de cine en España, con estrenos en Huelva, Islantilla y La Palma

Jueves, 13 de noviembre de 2025. La nueva película de Antonio Cuadri, Te protegerán mis alas, llega a medio centenar de salas de cine de España con un recorrido previo que ya la ha situado en el mapa del audiovisual independiente de este año. Inspirada en la historia real del misionero almonteño José Antonio Rodríguez Bejerano y en la vida del niño togolés Wentinam, la cinta combina la crónica de una infancia marcada por la pobreza extrema con el retrato del trabajo de un sacerdote onubense cuya labor transformó la vida de centenares de menores. El filme, rodado entre África y Europa, es también la culminación de un proceso creativo de larga duración que ha acompañado al director triguereño desde 2018, cuando leyó la novela homónima de José Miguel Núñez y encontró en ella un material que, según explica, “fue como un despertador, una llamada a la conciencia”.

La película se estrena este viernes, pero su trayectoria comenzó meses atrás en el circuito nacional e internacional de festivales, donde ha acumulado premios y selecciones. La obra obtuvo el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla, el Premio del Jurado a la Mejor Película Internacional en el Portobello Film Festival de Londres y tres reconocimientos en el Festival de Cine con Acento de Jerez –Mejor Película de Ficción, Mejor Dirección de Fotografía y Mejor Cineasta con Acento–. El actor protagonista, Ibrahima Koné, ha recibido el premio a Mejor Actor en el Maresme Film Festival de Barcelona. Un recorrido que respalda una producción sostenida en una historia real de enorme potencia narrativa y humana, que ha permitido al equipo trasladar a la pantalla episodios y escenarios que hasta ahora permanecían prácticamente desconocidos para el público general.

Te protegerán mis alas reconstruye la vida de Wentinam, un niño que crece sin familia en Kara, al norte de Togo, sobreviviendo mediante pequeños robos y estrategias improvisadas para evitar la violencia que domina las calles. Su destino cambia cuando aparece el sacerdote almonteño José Antonio Rodríguez Bejerano, conocido allí como “le père Antonio”, que lo acoge y le ofrece una vida nueva basada en la protección, la educación y el desarrollo de un proyecto comunitario que llegó a convertirse en referencia para miles de menores. “Este misionero dedicó su vida a crear una ciudad para acoger a miles de huérfanos en uno de los países más pobres del mundo”, ha explicado Cuadri este jueves en Huelva, donde ha relatado el proceso de adaptación y el impacto que le causó la lectura del libro en el que se basó el guion de la película.

La obra se sitúa, por tanto, en el cruce de dos historias reales: la supervivencia de Wentinam y la labor de un sacerdote andaluz cuya dimensión social, según Cuadri, supone “una revolución adelantada a su época”. El director destaca que aquel proyecto –levantado durante décadas a partir de microcréditos, cooperativas y pequeñas estructuras de sostén comunitario, además de la evangelización– fue posible gracias a que Rodríguez Bejerano dedicó su vida a buscar recursos en administraciones y entidades de distintos países. Lo hizo para sostener la Ciudad de los Muchachos y los Pequeños Hogares, espacios que proporcionaron techo, formación y oportunidades de futuro a niños que vivían sin apoyo familiar. “Hemos visto cómo, en un descampado, este hombre pedía fondos para poder acoger durante décadas a niños sin hogar”, señala Cuadri. “Reivindica el valor de la solidaridad y de la esperanza”.

La historia se completa con el viaje que Wentinam emprende ya como joven hacia España, acompañado de dos compatriotas, en busca de un futuro diferente. Este desplazamiento, que en la novela y en la película se configura como un tránsito de riesgo marcado por la precariedad migratoria, está contado desde un enfoque humanista que combina la crudeza de las circunstancias con el impulso emocional del personaje. La cinta plantea cuestiones que Cuadri ha desarrollado en películas previas: la dignidad en contextos adversos, la capacidad de las relaciones humanas para generar cambios profundos y la presencia de la fe y la solidaridad como motores de acción en situaciones límite. El director insiste en que la película “transmite y nos transporta a una realidad muy dura, como es la pobreza y la emigración, pero reivindica el valor de la esperanza”.

La elección de Ibrahima Koné como protagonista es también parte central del proyecto. El actor, que conoció Huelva con 12 años en un campamento de verano, ha explicado que participar en la película “representa un sueño cumplido”. “Cuando llegué a Huelva de niño nunca pensé que doce años después estaría presentando una película con mi cara en el cartel”, afirma. Koné subraya que la historia demuestra que “una persona puede cambiar la vida de muchas a la vez”, en referencia a la influencia que el sacerdote tuvo sobre la infancia togolesa. Su interpretación se apoya en parte en esa sensibilidad: la película es, para él, un testimonio del efecto multiplicador que generan los actos de cuidado en contextos de vulnerabilidad.

La cinta se rodó en dos continentes y cuatro países, lo que ha permitido al equipo reproducir con fidelidad los escenarios africanos donde se desarrolló la historia real. Cuadri ha explicado que el proceso fue largo y exigente, retrasado además por la pandemia, pero sostenido gracias al apoyo del escritor original, la familia salesiana y distintos productores y colaboradores. Entre ellos ha mencionado la labor del productor Luis Millán y de empresas vinculadas a la producción y distribución, que han contribuido a que la película llegue a las salas comerciales con un estreno más amplio de lo habitual para una obra independiente. La película se exhibirá desde este viernes en más de cincuenta cines de España, incluidos Huelva, Islantilla y La Palma, después de preestrenos en Almonte y Trigueros, localidad natal del cineasta.

El estreno de Te protegerán mis alas permite comprender también la trayectoria que Cuadri ha construido durante décadas. Su carrera comenzó en los años setenta y ochenta, cuando realizó sus primeros cortometrajes en super-8 en Sevilla y fundó el Colectivo Cinematográfico El Bodrio. Diplomado en la Escuela de Cine del Centro Vida y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, inició su trabajo profesional en RTVE en Andalucía y en los primeros años de Canal Sur Televisión. Allí combinó la realización y producción de documentales, magazines e informativos con docencia en la Fundación Luis Cernuda.

En 1989 se trasladó a Madrid, donde desarrolló parte fundamental de su carrera televisiva. Fue director y co-diseñador de formatos innovadores como Lo + Plus, por el que recibió el Premio Ondas, y responsable de las primeras temporadas de Las noticias del guiñol, también galardonado con varios premios de la Academia de Televisión. En 1997 creó para Telecinco Al salir de clase, serie juvenil que obtuvo un gran impacto cultural y que recibió el Premio Ondas a la mejor serie de ficción en 2001. Posteriormente dirigió series como Manolito Gafotas, capítulos de Cuéntame cómo pasó y telefilmes como Un difunto, seis mujeres y un taller, Lo que ha llovido o Hotel Almirante. Entre 2016 y 2017 creó la serie dramática Entreolivos para Canal Sur y Claro Video y en 2018 trabajó en la dirección de capítulos de Fugitiva para RTVE.

Su carrera cinematográfica ha alternado comedia comercial, cine histórico y drama social. Debutó con La gran vida (2000), protagonizada por Carmelo Gómez y Salma Hayek; continuó con Eres mi héroe (2003), ambientada en la Sevilla de los años setenta; y exploró la memoria histórica de Huelva en El corazón de la tierra (2007), basada en la novela de Juan Cobos Wilkins. En 2013 estrenó Thomas vive, un proyecto experimental centrado en la interpretación teatral, y en 2017 dirigió Operación Concha, un relato satírico ambientado en el Festival de San Sebastián. En 2019 asumió la dirección de la parte ficcionada de Corazón ardiente, y en 2022 completó Si todas las puertas se cierran, un drama social impulsado por la congregación de las Oblatas cuya lectura humanitaria obtuvo reconocimientos en festivales especializados.

A lo largo de estas décadas, Cuadri ha construido un perfil identificable: un narrador atento a historias humanas que, aun situadas en escenarios complejos, contienen un hilo de esperanza y una reivindicación de la dignidad. Sus declaraciones suelen remarcar la importancia de la mirada humilde y del oficio como un proceso de aprendizaje continuo. “El relato revelaba la realidad de uno de los países más pobres del planeta, donde unos misioneros entregaban su vida a un fin necesario”, ha señalado sobre la novela que inspiró Te protegerán mis alas. Esa sensibilidad conecta su nuevo proyecto con una línea autoral coherente que sitúa al ser humano en el centro del relato.

Este jueves, durante la presentación en Huelva, ha explicado que la historia del misionero almonteño permanecía prácticamente desconocida para la mayoría del público. Descubrió la novela por azar y quedó impresionado no solo por la figura de Rodríguez Bejerano, sino también por la dimensión comunitaria que construyó durante años. “Esta película es un viaje al interior del alma humana, una llamada a la esperanza”, ha afirmado. Sus palabras no se dirigen a una interpretación religiosa estricta, sino al análisis de un proceso de solidaridad sostenida que creó una red de apoyo donde antes solo había abandono.

La proyección en Huelva se produce en un contexto en el que el cineasta ha insistido en la importancia de la memoria local y la responsabilidad cultural. La película, aunque rodada en diversos países, nace de una historia vinculada profundamente a la provincia, y su director lo ha subrayado en sus intervenciones. El estreno en Holea contará con su presencia del actor protagonista, Ibrahima Koné, que forma parte esencial del relato. En Islantilla y La Palma también podrá verse desde este viernes, ampliando la llegada de una producción cuyo origen literario, histórico y onubense se integra ahora en el circuito comercial.