La organización sostiene que los estudios utilizados por la Dirección General de la Costa y el Mar contienen «errores sustanciales».

Viernes, 14 de noviembre de 2025. WWF ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de deslinde aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para Doñana. La organización fundamenta su recurso en evidencias científicas sobre el funcionamiento de las marismas del Parque Nacional, que cuestionan las bases técnicas de los dos estudios utilizados para justificar la propuesta.

Según WWF, el recurso solicita a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, que declare la nulidad del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en la marisma del Parque Nacional de Doñana. La resolución recurrida fue aprobada el 10 de octubre de 2025 por la Dirección General de la Costa y el Mar.

La organización afirma que la oposición a este deslinde no es exclusiva. La Estación Biológica de Doñana (CSIC), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la Junta de Andalucía y la dirección del Espacio Natural de Doñana también han manifestado su desacuerdo.

WWF considera que el Ministerio ha ignorado el consenso científico y ha abordado el procedimiento como un mero asunto de propiedad, sin atender a la fragilidad ecológica de Doñana ni a sus particularidades legales. Según el contenido del recurso, declarar amplias zonas de la marisma como dominio público marítimo-terrestre afectaría a más de dos tercios de la marisma dulce del Parque Nacional y podría generar un conflicto internacional con la Comisión Europea, la UNESCO y la Secretaría del Convenio Ramsar, ante los que WWF ya ha trasladado su denuncia.

La organización reitera en este recurso las alegaciones técnicas y científicas previamente presentadas, e incorpora nuevas evidencias que atribuyen errores sustanciales a los estudios que sustentan el deslinde, especialmente en la evaluación del funcionamiento de la marisma y de la influencia de las mareas. Entre los ejemplos citados se encuentra la calificación de la Montaña del Río como “elemento artificial”, que WWF considera incorrecta.

En la documentación aportada se sostiene que la Montaña del Río es una formación natural, esencial para la conservación de las marismas de agua dulce y para el régimen hídrico del espacio.

WWF señala que la aplicación estricta de la Ley de Costas en los términos de la resolución obligaría a eliminar la Montaña del Río, lo que implicaría la destrucción de marismas de agua dulce que forman parte del Parque Nacional desde hace siglos, como la Marisma de Hinojos o la Reserva Biológica del Guadiamar.

La organización, que prepara una nueva campaña pública en defensa de Doñana, indica que la decisión del Ministerio es arbitraria y contraria al conocimiento científico disponible. Por ese motivo solicita a la ministra Sara Aagesen que anule la resolución y abra un nuevo expediente en el que un comité científico-técnico de expertos de reconocido prestigio elabore una propuesta apoyada en el conocimiento acumulado sobre Doñana.

En el comunicado se recogen las declaraciones del secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, que afirma que Doñana enfrenta amenazas derivadas de la sobreexplotación de sus acuíferos y también de decisiones administrativas alejadas de la ciencia, que pueden comprometer sus ecosistemas más sensibles. Del Olmo añade que la organización pide a la ministra que atienda el recurso y anule un deslinde que podría derivar en un conflicto judicial prolongado y retrasar proyectos esenciales para la recuperación de la biodiversidad del espacio.