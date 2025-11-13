El PSOE denuncia colapso y pérdida de servicios en el Hospital de Riotinto

Baluffo acusa a Moreno Bonilla de bloquear una comisión sobre los cribados del cáncer de mama

Jueves, 13 de noviembre de 2025. La diputada provincial y alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, ha denunciado esta semana “la situación límite” que, según ha señalado, atraviesa el Hospital de Riotinto por la combinación de recortes, falta de personal y aumento de las listas de espera en la atención sanitaria de la Cuenca Minera. En su valoración, las urgencias del centro “están desbordadas” y los profesionales “no dan abasto”, lo que estaría afectando a la calidad asistencial del área sanitaria de Huelva. Díaz ha afirmado que la plantilla “está agotada” y que las plantas del hospital “están al límite”, lo que se suma a unas listas de espera que describe como “interminables”.

La dirigente socialista ha enmarcado esta situación en el rechazo del Partido Popular, en la Diputación de Huelva, a tres mociones vinculadas a la sanidad pública y a los cribados del cáncer de mama. Según Díaz, los representantes del PP “niegan la realidad” y “rechazan soluciones” pese a las manifestaciones ciudadanas y a las demandas de los propios sanitarios. También ha criticado el nombramiento de responsables sanitarios con vínculos con la sanidad privada, decisión que, en su opinión, refleja las prioridades del Gobierno andaluz.

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha recordado que han pasado cerca de cincuenta días desde el inicio de la crisis de los cribados del cáncer de mama en Andalucía y que, según ha destacado, aún no se ha aprobado una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. Baluffo ha comparado esta situación con la de otras comunidades autónomas, como la Valenciana, donde sí se están analizando los hechos.

El dirigente socialista también ha afirmado que el Gobierno andaluz está “presentando cortinas de humo” y unos presupuestos que, según su interpretación, favorecen a la sanidad privada en detrimento de la pública. En esa línea, ha señalado que se han producido reducciones de gasto en personal sanitario en centros como el Hospital Juan Ramón Jiménez. Según Baluffo, estos recortes forman parte de una estrategia que, a su juicio, contribuye al colapso actual del sistema público de salud.