La Alcaldesa necesita el apoyo o la abstención de Wenceslao Font y María López para sacar adelante sus cuentas para 2026

Las cifras del Ministerio del Interior desmienten la alarma que pretende instalar el Ayuntamiento

La ofensiva okupa de Vox se coordina a escala nacional y se impone en los municipios donde condiciona mayorías

Jueves, 13 de noviembre de 2025. Pilar Miranda. alcaldesa de Huelva, ha presentado este jueves su nueva oficina municipal de “asistencia antiokupa” en un acto cargado de solemnidad institucional y acompañada por el Colegio de Abogados y los dos concejales del partido de extrema derecha Vox, Wenceslao Font y María López.

La iniciativa se muestra públicamente como una respuesta «necesaria» a un problema que afectaría, según la nota municipal, a “muchos vecinos” y generaría «focos de inseguridad e insalubridad». Sin embargo, el propio Grupo Municipal Vox ha aclarado hoy el origen real de la medida: se trata de una exigencia incluida en su acuerdo de investidura con el Partido Popular y recogida, además, en su programa electoral. La oficina nace, por tanto, de un compromiso político, no de un análisis técnico ni de un diagnóstico municipal.

Los datos oficiales confirman esta distancia entre discurso y realidad. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en la provincia de Huelva se registraron apenas ciento cincuenta y dos ocupaciones en el último año completo disponible. Es una cifra reducida que, además, se sitúa muy por debajo del máximo histórico de doscientas veintiocho registrado en dos mil dieciocho. Pese a ello, la nota municipal evita mencionar estos datos y opta por generalidades sobre «inseguridad» y «malestar vecinal» que no se acompañan de informes ni cifras que permitan dimensionar el fenómeno. La propia nota reconoce, además, que las ocupaciones se producen de forma puntual en la capital onubense.

La descripción del problema en la nota del Ayuntamiento encuentra su extensión en el comunicado difundido por Vox. Allí, el portavoz Wenceslao Font afirma que la ocupación es una “tragedia” y una “lacra” que “azota a numerosas familias”, y señala barrios concretos de la capital como si fueran focos de un problema generalizado. También recuerda que la medida estaba pendiente de ejecución desde la investidura y que incluso motivó una moción específica en el Pleno celebrado el pasado veintiséis de septiembre. La exigencia de más presupuesto y más medios, anunciada por Vox en la misma nota, confirma que la iniciativa no se ha presentado porque el Ayuntamiento haya identificado una prioridad con base en datos, sino porque existe una hoja de ruta política marcada externamente.

Los datos nacionales contextualizan aún más este contraste. Según los informes del Consejo General del Poder Judicial y las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, la inmensa mayoría de las ocupaciones en España se producen en viviendas deshabitadas. Las condenas por allanamiento de morada, que son los supuestos en los que alguien pierde la vivienda que habita, apenas alcanzaron doscientas dieciocho en todo el país en el último año computado. Se trata de una cifra muy reducida para un país de cuarenta y ocho millones de habitantes. No existe, por tanto, un escenario generalizado de pérdida de viviendas habitadas ni un incremento extraordinario de inseguridad asociado a la ocupación.

La iniciativa municipal debe leerse, así, en un marco político más amplio. Vox lleva años impulsando mociones similares en ayuntamientos de toda España, con propuestas de oficinas antiokupa, unidades policiales específicas o medidas contra la inquiocupación. Allí donde condiciona mayorías, estas iniciativas se trasladan a la agenda local con independencia de la incidencia real del problema en cada municipio. En Huelva, el PP asume esta medida para mantener la estabilidad de su gobierno, y el momento de su presentación tampoco es ajeno a esa dinámica. La oficina se anuncia a once días del Pleno de Presupuestos, previsto para el veinticuatro de noviembre, una sesión en la que la alcaldesa necesita el apoyo o, al menos, la abstención de Vox para aprobar las cuentas municipales. En este contexto, la medida aparece no como resultado de un diagnóstico técnico, sino como una decisión alineada con las exigencias de un socio imprescindible para la aritmética plenaria.

La nota municipal describe la oficina como una respuesta integral, pero no ofrece información que permita entender cómo se integra esta actuación en las políticas de vivienda ya existentes ni por qué se convierte en prioridad. La presentación del convenio con el Colegio de Abogados y la promesa de diagnósticos trimestrales no sustituyen la ausencia de un análisis previo que justifique la medida. La falta de datos en el comunicado y la distancia entre el relato y las cifras oficiales indican que la oficina antiokupa es, ante todo, la aplicación local de una estrategia política definida a escala nacional.

La creación de esta oficina no surge de una necesidad demostrada en Huelva. Surge del cumplimiento de un pacto de investidura y del peso que Vox ejerce sobre la agenda municipal. La foto institucional con los dos ediles del partido ultra “apadrinando” la firma del acuerdo firmado este jueves entre la alcaldesa Pilar Miranda y el Colegio de Abogados de Huelva habla por sí misma.

Los datos oficiales desmienten la alarma y las cifras citadas por los organismos públicos no justifican la magnitud del discurso. El Ayuntamiento, en lugar de contextualizar la incidencia real de la ocupación en la ciudad, adopta un marco político que no responde a la realidad local y que coloca en primer plano un problema cuya dimensión es muy inferior a la proyectada.

Huelva necesita decisiones basadas en diagnósticos contrastados y prioridades ajustadas a su situación social. La oficina antiokupa presentada hoy no forma parte de esa lógica. Es el resultado de un acuerdo político trasladado a la política municipal y no de un análisis objetivo del problema del acceso a la vivienda en la ciudad de Huelva. Ese es el dato que debería situarse en el centro del debate.