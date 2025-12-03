Un vídeo del personal pide “convivencia” sin mencionar los ceses, mientras el sindicato activa vías institucionales y reclama readmisión

Sindicalistas despedidas tras promover mejoras salariales, según CCOO; la fábrica responde con un mensaje colectivo que elude el conflicto

Relacionado…

Jueves, 4 de diciembre de 2025. El conflicto laboral en Instituto Español ha tomado forma pública tras la denuncia de CCOO por el despido de trabajadoras vinculadas a la actividad sindical dentro de la fábrica. Según el sindicato, las afectadas acumulaban años de antigüedad y habían impulsado reivindicaciones orientadas a mejorar las condiciones económicas y la representación laboral en el centro. CCOO sostiene que los salarios se sitúan en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional y que existe margen para incrementarlos en una compañía con más de un siglo de historia y una presencia consolidada en la industria cosmética. La organización ha solicitado reuniones con Empleo e Inspección y exige la readmisión.

Tras hacerse pública la denuncia, un grupo numeroso de trabajadores y trabajadoras grabó y difundió un vídeo en el que un portavoz lee un comunicado defendiendo un clima laboral “normal” y apelando a la convivencia. El texto colectivo no menciona a las empleadas despedidas, ni expresa solidaridad con ellas, ni ofrece una versión alternativa sobre el motivo de los ceses. Su foco se sitúa en la tranquilidad interna y en el rechazo a la tensión generada en torno al conflicto sindical. El contraste entre ambas posiciones es nítido: mientras CCOO centra el problema en los despidos y en el ejercicio de derechos sindicales, el comunicado interno desplaza la conversación hacia la convivencia diaria en la fábrica.

Instituto Español no es una planta menor. Fundada en 1903, forma parte del imaginario industrial de Huelva y mantiene, según su documentación corporativa, una plantilla mayoritariamente femenina. La empresa presenta su modelo laboral como compatible con la conciliación gracias al turno intensivo, y sitúa a sus trabajadoras como eje de identidad productiva. En ese marco, que en el centro exista actividad sindical organizada con reivindicación económica no es irrelevante: introduce un elemento real de negociación sobre el valor del trabajo y abre un campo donde conviven relaciones laborales, estabilidad, antigüedad y miedo a perder el empleo.

La fotografía actual muestra dos narrativas que no interactúan en el punto central. CCOO afirma que el conflicto comienza cuando se plantean mejoras salariales y de representación, y vincula a ello los despidos. La declaración interna defiende la normalidad laboral, pero evita la cuestión que el sindicato señala como origen del problema. No confirma ni desmiente, simplemente no entra ahí. Esa ausencia es informativa: dice tanto como una negación explícita. La parte visible del personal que se pronuncia lo hace para preservar la paz interna, no para debatir sobre derechos laborales.

El desarrollo institucional aportará más datos. Las reuniones con Empleo e Inspección permitirán conocer si hubo represalia sindical, si se considera procedente la medida empresarial o si se abre procedimiento. Lo verificable, hoy, es que una empresa histórica de Huelva afronta un choque de relatos sobre la organización del trabajo: uno que reclama mejoras económicas desde el sindicato; otro que prioriza la estabilidad interna y evita el conflicto. Y entre ambos, la pregunta que sobrevuela sin respuesta confirmada: ¿cuánto espacio puede ocupar el sindicalismo en el tejido industrial cuando la mejora salarial es defendible, pero el riesgo percibido es quedarse fuera?.