Los TCAE de Andalucía secundaron el pasado viernes una jornada de movilizaciones para «exigir el reconocimiento de sus funciones», convocada, entre otros ámbitos, en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la Unión Sindical Obrera (USO)

Lunes, 1 de diciembre de 2025. Según ha informado el sindicato USO en una nota, la participación en estas protestas ha sido un «éxito rotundo de asistencia en todos los centros de trabajo, demostrando la unidad y firmeza del colectivo».

«Los profesionales que han salido a las calles han alzado la voz para exigir la inmediata actualización de su grupo profesional al C1«, una reivindicación que «es de estricta justicia y no de privilegio», han enfatizado desde el sindicato.

Por otro lado, la movilización ha buscado «hacer visible el papel esencial de las TCAE» ya que «estos profesionales, que estudian más de 2.000 horas de formación sanitaria, son la base de los cuidados en hospitales, centros de salud, urgencias y cuidados críticos». «Su labor diaria es indispensable para garantizar una atención segura y de calidad», ha resaltado USO.

Asimismo, la formación sindical ha apuntado que «la demanda principal se centra en la incoherencia de mantener la clasificación profesional en el Grupo C2 cuando la titulación exigida (Formación Profesional de Grado Medio) está reconocida oficialmente en toda Europa como nivel EQF 4″.

Este nivel formativo corresponde al Grupo C1 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP, artículo 76). A pesar de ello, la clasificación de los TCAE lleva más de 30 años sin actualizarse.

En este sentido, los TCAE han reclamado «respeto, coherencia legal y dignidad». «La consecución del Grupo C1 supondría una mejora económica real –más sueldo base, más trienios, mejor carrera– y el reconocimiento profesional e institucional acorde con su responsabilidad asistencial«, ha apuntado USO.

No obstante, los profesionales TCAE han enviado un mensaje «claro» a las administraciones públicas: «C1 no es un premio, es nuestro nivel real, es justicia».

Asimismo, desde USO han agradecido la «masiva asistencia y el compromiso mostrado por los participantes en la jornada de movilización».

Las movilizaciones han estado apoyadas por otros sindicatos como UGT que ha resaltado que «miles de profesionales TCAE han salido a la calle a gritar alto y claro que están cansados de soportar tanta desidia por parte de las administraciones».

Además, según esta organización, los profesionales «han exigido su reconocimiento profesional de forma inmediata y que se les catalogue dentro del Grupo C1, por las funciones que realizan, por la complejidad de su trabajo, por la implicación diaria en los equipos de enfermería de todos los hospitales y, sobre todo, porque son un colectivo con una formación y destreza profesional mucho más alto que lo que son consideradas por el SAS».

UGT ha considerado «un éxito las movilizaciones de este viernes» y ha asegurado que «vamos a seguir presionando a la Consejería de Salud y al Ministerio de Sanidad para que sea una realidad». «El C1 no es un premio, es una obligación de las administraciones», ha concluido.

Reacciones políticas

También ha asistido a esta protesta el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien en una atención a medios ha tildado de «brutal» la situación de «maltrato sistemático por parte del Gobierno andaluz, y también en parte del Gobierno central, a los profesionales sanitarios», a quienes «levantan con su esfuerzo los hospitales y los centros de salud».

El portavoz ha remarcado que este colectivo está «pidiendo que se le reconozca una carrera profesional en condiciones, que se les dé la categoría y se les pague» la que «están ejerciendo en la práctica», y ha afirmado que es «una situación histórica que se tiene que arreglar cuanto antes».

Asimismo, el portavoz de Adelante ha agregado que «todos los sanitarios están siendo maltratados sistemáticamente por el Gobierno andaluz», y ha criticado que esto suceda mientras, a la vez, desde la Junta «se dan 4.500 millones de euros a la sanidad privada» y la gerente del SAS, Valle García, está «imputada por corrupción» por el caso de los contratos de emergencia, según ha subrayado.

El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, también ha mostrado su apoyo y ha indicado que le parece «indecente que gente que lleva casi cuarenta años trabajando se vaya a jubilar sin que se les sea reconocido» y ha señalado que creen que «el Gobierno solamente tiene que tomar una decisión, que es hacer cumplir su propia ley».

En este sentido, Maíllo ha indicado que «no estamos hablando de hacer una ley ni elaborar una decisión. Es justicia y afecta a más de 20.000 personas, un colectivo muy feminizado, muy precarizado, que necesita seguridad».