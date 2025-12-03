CCOO denuncia represión sindical y acusa a la empresa de despedir a trabajadoras que reclamaban derechos constitucionales

Instituto Español, firma centenaria y de referencia en la industria cosmética andaluza, mantiene una plantilla formada mayoritariamente por mujeres

Miércoles, 3 de diciembre de 2025. CCOO ha denunciado una situación de represión sindical en Instituto Español-Ladercos tras el despido de varias trabajadoras con años de antigüedad en la planta de Hinojos. La organización sostiene que los ceses “nada tienen que ver con el rendimiento laboral” y que las afectadas cuentan con un “historial profesional intachable”. Según el sindicato, la empresa “despide indiscriminadamente y sin ningún tipo de causa” a trabajadoras que reclamaban “condiciones dignas de trabajo” y “el derecho a una representación sindical libre e independiente”, ambos configurados como derechos constitucionales.

El sindicato ha activado un calendario de actuaciones ante las autoridades laborales. Está prevista una reunión con la Delegación Territorial de Empleo el 5 de diciembre y otra con la Inspección de Trabajo el día 15. CCOO ha solicitado igualmente la convocatoria urgente de un Comité de Empresa extraordinario para analizar los ceses y los argumentos trasladados por la dirección. En su comunicado afirma que las decisiones se han tomado de forma unilateral y sin justificación profesional objetiva.

El conflicto afecta a una de las firmas industriales más reconocibles de la provincia. Instituto Español, fundada en 1903, figura como empleador relevante en la comarca y mantiene una plantilla mayoritariamente femenina según su propia documentación pública. La empresa afirma que el 95 % de sus trabajadoras son mujeres, que su jornada laboral se organiza en turno intensivo y que las personas trabajadoras constituyen “una prioridad” en su modelo organizativo.

Durante el verano y el inicio del otoño circularon en redes sociales testimonios contradictorios sobre el clima laboral en la fábrica. Algunos relatos aludían a presiones internas, trato despectivo y sanciones; otros describían un ambiente de trabajo correcto. En varias de esas intervenciones se pedía al Ayuntamiento de Hinojos que escuchara a la plantilla para conocer la situación en el centro.

CCOO ha anunciado que seguirá informando sobre la evolución del proceso y sobre las reuniones previstas con las autoridades laborales. La organización reitera que los despidos carecen de base objetiva y mantiene su exigencia de readmisión de las trabajadoras afectadas.