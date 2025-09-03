Miércoles, 3 de septiembre de 2025. El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ha cerrado el mes de agosto con 588.290 afiliados en Andalucía, la mejor cifra registrada en la serie histórica para estas fechas. Son 717 más que en julio y 8.057 más que en agosto de 2024, según los datos difundidos esta semana por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA). En el conjunto del Estado, el incremento interanual alcanza los 35.693 afiliados, con un total de 3.405.705 autónomos.

En la comunidad andaluza, el comportamiento por sectores refleja luces y sombras. La hostelería suma 181 afiliados, la agricultura y ganadería 142, las actividades profesionales, científicas y técnicas 109, el transporte 66, la construcción 30 y las actividades sanitarias 9. Por el contrario, tres sectores cierran en negativo: la industria manufacturera con 50 autónomos menos, el comercio con una pérdida de 46 y la educación con otros 46 menos.

UPTA destaca que, a nivel estatal, las actividades profesionales, científicas y técnicas junto con las sanitarias concentran casi un tercio del crecimiento de todo 2025, con 12.477 nuevas altas en el RETA. Para la organización, esta evolución no se explica únicamente por el dinamismo económico, sino por un fenómeno de subcontratación que estaría incorporando a falsos autónomos, especialmente en sanidad y servicios técnicos.

La asociación trasladará esta preocupación en la próxima reunión con el Ministerio de Seguridad Social y los agentes sociales, al considerar necesario un análisis profundo de esta tendencia. En palabras de su presidente, Eduardo Abad, “la afiliación de autónomos no puede crecer a base de precariedad laboral. No podemos permitir que aumenten los trabajadores autónomos más cualificados cuando en realidad deberían ser trabajadores por cuenta ajena”.