Por Andalucía proclama a Maíllo y registra su marca mientras Adelante descarta cualquier integración

Podemos nombra candidato pero pospone la decisión sobre coaliciones hasta consultar a su militancia

Lunes, 1 de diciembre de 2025. La izquierda andaluza entra en el ciclo de 2026 con un mapa político más definido que hace unos meses, aunque aún lejos de la claridad que algunos reclamaban para evitar la dispersión. Por Andalucía tiene candidato, Adelante Andalucía ha reiterado su autonomía y Podemos ha cerrado su proceso interno sin resolver la cuestión decisiva: con quién, cómo y bajo qué fórmula concurrirá finalmente a las urnas. Entre estos tres espacios se dibuja un escenario donde las posiciones ya están expresadas, pero no alineadas, y donde las decisiones cruciales se concentran en los meses previos al registro de coaliciones.

Por Andalucía dio el primer paso al proclamar el 20 de noviembre a Antonio Maíllo como cabeza de lista. La decisión llega después de una legislatura en la que la coalición ha buscado asentarse como bloque estable, con presencia parlamentaria continuada y un discurso que se reivindica como oposición persistente al gobierno andaluz del Partido Popular. La proclamación de Maíllo no se presentan como un giro, sino como una continuidad: un intento de consolidar un proyecto que pretende mantener una voz única en un espacio donde la fragmentación ha sido una constante reciente. Dentro de esa estrategia se integra también el registro de la marca Por Andalucía en el Ministerio del Interior, un movimiento que, más allá de la protección jurídica, expresa la voluntad de las organizaciones que la componen de blindar un espacio propio con límites definidos y un nombre reconocible.

Mientras tanto, Adelante Andalucía se mantiene firme en su trayectoria sin desviaciones. La formación andalucista ha reiterado que no contempla sumarse a estructuras que no responden a su planteamiento político, y descarta integrarse en Sumar o Por Andalucía. Su camino es el mismo que en 2022, cuando concurrió en solitario y obtuvo representación parlamentaria. Las posiciones postelectorales expresadas por sus portavoces apuntan a un margen de negociación limitado y con condiciones claras: posibilidad de facilitar una investidura que impida un gobierno de la derecha, pero sin participar en ningún Ejecutivo y preservando en todo momento su autonomía.

El punto políticamente más sensible se sitúa ahora en Podemos Andalucía. El partido celebró sus primarias entre el 23 y el 28 de noviembre y ratificó como candidato a Juan Antonio Delgado, con un alto porcentaje de apoyos pero también con un volumen significativo de votos en blanco que refleja una corriente interna crítica o expectante. La proclamación concluyó el 29 de noviembre y cerró la cuestión del nombre, pero no la del rumbo político. En la organización conviven posturas distintas sobre las confluencias, y la dirección andaluza ha reiterado que cualquier decisión se someterá a consulta de la militancia, lo que traslada la discusión al interior del partido y aplaza la resolución estratégica.

Más allá del proceso interno, la cuestión decisiva está en el papel que tendrá Podemos en el nuevo ciclo electoral. El partido afronta las autonómicas con posiciones no alineadas entre su dirección andaluza y la estatal. Mientras en Andalucía se valora la experiencia compartida en la coalición de 2022, desde la dirección estatal se han expresado reservas sobre repetir ese esquema. Es en ese cruce de planteamientos donde se define la incógnita mayor: si Podemos concurrirá en solitario o si buscará integrarse en una fórmula más amplia. La dirección estatal ha asegurado que habrá papeleta de Podemos en cualquier caso, lo que deja abierta la vía de la candidatura propia.

Inciden también factores organizativos. La capacidad para desarrollar una campaña autónoma, la disponibilidad de recursos y la fortaleza territorial condicionan cualquier decisión. En paralelo, Por Andalucía ha insistido en que mantiene la voluntad de incorporar a más actores, pero sin detener su propio proceso. La coalición se ha dotado de calendario, liderazgo y estructura, y no parece dispuesta a redefinir su estrategia en función de los ritmos de otros. El mensaje es claro: la oferta está abierta, pero el proyecto no queda en suspenso.

Con estas piezas sobre la mesa, el mapa previo a 2026 se compone de tres candidaturas ya definidas —Por Andalucía, Adelante Andalucía y la del PSOE, fuera del marco de esta pieza— y una fuerza, Podemos, que ha cerrado su liderazgo pero no su estrategia. La posibilidad de una confluencia más amplia depende de un proceso interno que aún no se ha convocado y de unas negociaciones que, si se producen, deberán resolverse antes de los plazos legales de inscripción de coaliciones. En 2022 esos plazos marcaron un precedente que ninguna organización parece dispuesta a repetir, y que añade presión a unas semanas en las que cada movimiento será determinante.

Hasta que esas decisiones se tomen, la izquierda andaluza avanza hacia 2026 con tres caminos ya asentados y una incógnita que condiciona el conjunto del espacio político. A día de hoy, nada permite anticipar cuál será la fórmula final, pero se delimita con precisión las posiciones actuales: estabilidad en Por Andalucía, autonomía en Adelante y un debate abierto en Podemos. Entre esos tres vectores se decidirá cuántas papeletas habrá finalmente a la izquierda del PSOE en las próximas autonómicas.