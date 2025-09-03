Miércoles, 3 de septiembre de 2025. Huelva cerró agosto con 30.588 personas registradas en las oficinas de empleo, 249 menos que en julio. El descenso, de un 0,81%, se explica exclusivamente por el tirón del campo, que restó 443 demandantes de empleo. En cambio, los servicios sumaron 118 parados, la construcción 95 y la industria 25, confirmando la fragilidad de un mercado laboral que sigue dependiendo de las campañas agrícolas para equilibrar las cifras.

El paro femenino se mantiene en niveles desproporcionados: un 58,55% frente al 41,44% masculino, prácticamente igual que hace un año. Entre la juventud onubense, 2.675 menores de 25 años figuran en las listas del desempleo, un 8,74% del total. En materia de contratación, los 14.946 contratos firmados en agosto (5.140 indefinidos y 9.806 temporales) suponen un desplome del 32% respecto al mes anterior. La temporalidad continúa siendo mayoritaria: dos de cada tres contratos tienen fecha de caducidad.

Mientras Huelva salva el mes, Andalucía en su conjunto ha registrado un incremento de 1.756 personas desempleadas (+0,30%), alcanzando las 592.611, y en España el aumento ha sido de 21.905 (+0,91%). La comunidad concentra el 24,42% de los parados del país, pese a que solo representa el 17% de la población activa.

UGT Andalucía ha advertido de que la estacionalidad sigue marcando el empleo en la región: cada final de temporada estival deja un reguero de contratos rotos y más trabajadores engrosando las listas del paro. El sindicato recuerda que la precariedad no solo se mide en contratos temporales, también en vidas: en lo que va de año, 80 personas han muerto en Andalucía como consecuencia de accidentes laborales.

Desde la organización sindical se insiste en que el empleo en la comunidad no puede seguir basándose en modelos temporales, mal pagados y de riesgo. Reclaman incrementos salariales que vayan más allá del IPC y que tengan en cuenta factores como el coste de la vivienda, que en algunos municipios consume prácticamente todo el salario neto.