La confluencia Izquierda Unida – Verdes Equo – Podemos – Iniciativa propone instalar Puntos Violeta en todas las celebraciones populares de la provincia de Huelva.

Lunes, 30 de junio de 2025. El grupo de Izquierda Unida – Verdes Equo – Podemos – Iniciativa en la Diputación de Huelva ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno provincial, con la que propone impulsar la instalación de Puntos Violeta en todos los eventos festivos y culturales de la provincia.

La iniciativa ha sido presentada este lunes por el portavoz del grupo, Marcos Toti, y por Ana Delgado, portavoz de la Red Feminista de Izquierda Unida en Huelva. Durante su intervención, Delgado ha explicado que “la violencia machista no se detiene en festivos ni domingos”, y ha defendido la necesidad de que “en cada celebración, en cada evento, haya un espacio que ofrezca información, apoyo y asistencia inmediata a quienes lo necesiten”.

Delgado ha señalado que los Puntos Violeta son espacios seguros destinados a la prevención, atención y sensibilización frente a las violencias machistas, y que esta herramienta, impulsada desde el Ministerio de Igualdad, “ha demostrado su eficacia para asistir a víctimas de agresiones sexistas, especialmente en contextos multitudinarios como ferias y fiestas populares”.

“Esta moción no va de cifras. Va de realidades que hemos vivido en primera persona. Todas hemos sentido miedo alguna vez al volver a casa. No queremos seguir normalizándolo. Queremos sentirnos libres, no valientes”, ha manifestado.

Según recoge la moción, en 2024 se registraron en España 183.908 mujeres víctimas de violencia de género, siendo Andalucía la comunidad con mayor proporción: 82,6 mujeres por cada 10.000, según datos del Consejo General del Poder Judicial.

El texto propone desarrollar actuaciones en colaboración con los ayuntamientos para garantizar la presencia de Puntos Violeta en fiestas, ferias y grandes eventos, dotados de atención profesional a cargo de personal formado en intervención psicosocial con enfoque de género. También plantea que se ubiquen en espacios visibles, accesibles y que aseguren confidencialidad y atención digna.

La moción contempla instar a la Junta de Andalucía a colaborar en la promoción de estos puntos, en su financiación, y en la implementación de programas formativos para capacitar a las personas encargadas de atenderlos.

“Esta propuesta es un compromiso con nuestras jóvenes, con las mayores, y con las que ya no están. No basta con decir ‘yo te creo’, hay que crear y sostener los espacios donde las víctimas sepan que no están solas”, ha añadido Delgado.