Martes, 26 de agosto de 2025. La delegación en Huelva de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha señalado que ninguno de los 35 ayuntamientos onubenses que recibieron, con financiación de la Diputación, la realización o actualización de sus Inventarios de Bienes y Derechos —incluido el Inventario de Caminos— ha iniciado el trámite de exposición pública provisional en sus webs para permitir alegaciones antes de la aprobación definitiva. Según la plataforma, los consistorios disponen de esas propuestas de inventario desde antes de finalizar 2024.

La PICP sitúa el acto institucional de entrega en el 28 de mayo de 2025, cuando el presidente de la Diputación hizo llegar a los alcaldes de 35 municipios la documentación relativa a los inventarios municipales del patrimonio público, dentro de la cual figura el Inventario de Caminos. La organización subraya que, con anterioridad a ese acto, los ayuntamientos ya contaban con copias y habían mantenido reuniones técnicas con la empresa adjudicataria.

La plataforma recuerda que, desde febrero de 2019, los ayuntamientos están obligados a disponer de Inventarios de Bienes y Derechos y a actualizarlos anualmente, en especial cuando cambian los equipos de gobierno. Además, invoca la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, para sostener que la publicación provisional del Inventario de Caminos en las páginas web municipales forma parte de las obligaciones de publicidad activa. Según la PICP, ninguno de los 35 municipios consultados tiene disponible ese expediente en su portal.

Como referencia en sentido contrario, la PICP cita el caso de Santa Bárbara de Casa, que sufragó su propio Inventario de Caminos y lo mantiene publicado desde noviembre de 2024 en el portal municipal.

Sobre el proceso de contratación, la Diputación encargó en 2022 los trabajos a dos empresas para municipios menores de 20.000 habitantes adheridos a un convenio. A una de ellas se le retiró el contrato por incumplimiento —con impacto en 16 municipios— y a la otra se le amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

La PICP subraya la relevancia de estos inventarios para la defensa de los caminos públicos: se trata de un acto administrativo que recopila indicios de dominio público y facilita su recuperación y mantenimiento. Precisa, no obstante, que la inclusión en el inventario no determina por sí sola la titularidad, que corresponde dirimir a la jurisdicción civil en caso de litigio. Recuerda igualmente que los caminos, como bienes de dominio público, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Respecto a los ámbitos municipales afectados, la nota detalla que los 35 pueblos se distribuyen así: Ribera de Huelva/2 (Aracena, Corteconcepción, Higuera de la Sierra, Puerto Moral y Zufre); Sierra Occidental (La Nava, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Cortegana y Jabugo); Beturia y Costa (El Almendro, El Granado, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y La Redondela); Andévalo/2 (Alosno, Calañas, La Zarza-El Perrunal, Puebla de Guzmán y Tharsis); Cuenca Minera y Campiña (Berrocal, Campofrío, La Granada de Riotinto, Minas de Riotinto y Trigueros); Condado/1 (Bollullos Par del Condado, Chucena, Escacena y San Juan del Puerto); y Condado/2 (Manzanilla, Lucena del Puerto, Paterna del Campo y Villalba del Alcor).

La PICP añade que siguen pendientes los inventarios de 16 municipios más, agrupados en: Sierra Minera (Arroyomolinos de León, Cala, Cañaveral de León, Hinojales, Santa Olalla del Cala y Cumbres Mayores); Ribera de Huelva/1 (Alájar, Cortelazor la Real, Galaroza, Valdelarco y Castaño del Robledo); y Andévalo/1 (Cabezas Rubias, Santa Bárbara de Casa, Villanueva de las Cruces, El Cerro del Andévalo y Rosal de la Frontera).

En cuanto al papel de la administración provincial, la plataforma sostiene que la Diputación está trasladando a los ayuntamientos todas las competencias de información sobre estos expedientes y que se niega a facilitar los inventarios provisionales, lo que impide contrastar posibles cambios a lo largo de la tramitación hasta su aprobación definitiva. La PICP reclama que los documentos no queden sin tramitar y advierte del riesgo de desaprovechar recursos públicos si los expedientes no culminan.

Fuente: delegación en Huelva de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP).