La Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía alerta de que muchos centros, sobre todo en localidades pequeñas, están abocados al cierre

José Luis Victorio, denuncia que la gratuidad parcial apenas ha incrementado la matriculación y no soluciona los problemas del sector

Lunes, 1 de septiembre de 2025. El curso 2025-26 comienza en Andalucía con la misma incertidumbre que arrastra el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). La insuficiencia del precio/plaza fijado por la Junta para el sostenimiento de las escuelas sigue dejando a muchos centros al borde de la ruina, especialmente en las localidades con menor natalidad.

Desde la Coordinadora de Escuelas Infantiles de Andalucía (CEI-A) se advierte de que los gastos de personal, suministros y materiales han aumentado de manera constante en los últimos años, mientras la actualización del precio/plaza ni siquiera ha alcanzado la subida del IPC. “La asfixia económica que sufren las escuelas es insoportable. Mientras, las exigencias se incrementan sin proporcionar la financiación necesaria para ofrecer el servicio de calidad que se exige”, ha señalado su presidente, José Luis Victorio.

La medida de gratuidad para los niños de 2 a 3 años tampoco ha logrado los efectos esperados. Según CEI-A, la propia Consejería reconoció que la matriculación apenas creció un 1%. Victorio ha lamentado además la falta de campañas informativas dirigidas a las familias, lo que se suma a la ausencia de un reconocimiento real de la importancia de esta etapa educativa para el desarrollo de los niños y niñas.

La organización insiste en la necesidad de avanzar hacia la gratuidad total del ciclo 0-3, pero reclama medidas inmediatas para evitar que los centros sigan cerrando. Entre las demandas, destacan la revisión del sistema de pagos durante el mes de julio, cuando muchas familias no llevan a sus hijos aunque las escuelas deban mantener personal y recursos sin percibir el importe correspondiente a esas plazas.

Actualmente, la ocupación ronda el 68% de las plazas ofertadas y apenas alcanza al 58% de la población de 0 a 3 años en Andalucía. Para CEI-A, estas cifras podrían mejorar con una mayor implicación de la administración y un incremento de la transferencia a las escuelas adheridas al Programa de Ayuda a las Familias.