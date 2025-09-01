La Flotilla Global Sumud inspira una multitudinaria concentración en Huelva por Palestina

Más de mil personas se reunieron este domingo en el Muelle de Riotinto convocadas por la plataforma Huelva por Palestina.

Reclaman a los gobiernos que rompan relaciones con Israel y denuncian “el genocidio transmitido en directo”.

Lunes, 1 de septiembre de 2025. Más de un millar de personas se concentraron este domingo en el muelle de la Riotinto Company, en Huelva, convocadas por la plataforma Huelva por Palestina. La cita coincidió con la partida desde Barcelona de la Flotilla Global Sumud, en la que activistas internacionales —entre ellos Greta Thunberg o Ada Colau— zarparon con destino a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel y hacer llegar recursos básicos a la población palestina.

La concentración onubense se enmarcó en una jornada internacional de movilizaciones. En ciudades de todo el Estado y en numerosos países se realizaron actos de apoyo a la flotilla, denunciando la situación que vive la población palestina. Desde la plataforma Huelva por Palestina señalaron que los barcos “llevan recursos básicos, pero también van cargados de humanidad y esperanza para la población que está sufriendo el genocidio y la expulsión de su tierra”.

En el muelle, una bandera palestina gigante presidió la protesta, acompañada de cánticos y consignas contra los ataques del ejército israelí. Los convocantes calificaron la situación de “genocidio transmitido en directo que debe estremecer al mundo” y exigieron a los estados romper relaciones con Israel como medida de presión.

Las imágenes de la jornada en Huelva mostraron un ambiente multitudinario y combativo, en el que la solidaridad con el pueblo palestino se tradujo en una clara exigencia política: poner fin a la impunidad del Estado de Israel y a un bloqueo que priva a la población civil de derechos elementales. La convocatoria concluyó con un agradecimiento de la plataforma al respaldo ciudadano que volvió a llenar el muelle onubense.