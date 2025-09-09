María José Rico retrasó la reunión de urgencia solicitada el 3 de junio por Amia hasta el 2 de julio, justo tras agotarse los plazos de reclamación para la trabajadora.

Audios exclusivos y el expediente completo obtenidos por La Mar de Onuba acreditan que la Subdelegada y su responsable de Trabajo y Migraciones, Angélica Alonso, mintieron, a sabiendas no, a la asociación de mujeres migrantes y al sindicato CCOO para justificar su negativa a intervenir directamente en el caso.

Relacionado…

El dolor y el miedo a un desenlace fatal lejos de sus hijos han terminado por doblegar la determinación inicial de Zarah Bahlaoui de reclamar in situ al Estado español la asistencia y las prestaciones que, como trabajadora cotizante desde 2018 en el programa GECCO, le corresponden. Un derecho cercenado de forma abrupta e ilegal desde varios frentes que, más que casualidad, dibujan la silueta de una coordinación. Llámenle serendipia.

Martes, 9 de septiembre de 2025. Es otra biografía borrada desde el inicio. Zarah Balhouoi nació en Marruecos en 1977. Según la documentación oficial española, todas las mujeres reclutadas bajo el programa GECCO nacieron el 1 de enero. Un artificio administrativo que borra vidas enteras para facilitar trámites, revelando el verdadero valor que las autoridades conceden a las trabajadoras extranjeras de “contrato en origen”. La migración circular.

En abril de 2025, durante su octava campaña consecutiva en la recolección de fresas en una finca onubense, Zarah comenzó a sentirse mal. El capataz la llevó al médico, donde le dijeron que tenía “un quiste”. Siguió trabajando, hasta que el 11 de mayo se desplomó en el invernadero. Al día siguiente ingresó de urgencia en el Hospital Juan Ramón Jiménez, donde permaneció once días. Allí se le practicaron pruebas que confirmaron un diagnóstico devastador: carcinoma epidermoide de cérvix en estadio IVB, con metástasis.

El 15 de mayo, en pleno ingreso, se consignó su situación de Incapacidad Temporal. Un parte de alta, sin embargo, fue firmado dos semanas después, el 30 de mayo, por la doctora Evelyn Julissa Guerrero, quien estampó la fórmula burocrática: “curación/mejoría que permite realizar trabajo habitual”. Ese mismo día Zarah estaba citada para comenzar tratamiento de quimioterapia paliativa.

Manipulación patronal

El 29 de mayo, en su primera consulta de oncología, el diagnóstico se confirmó con traducción telefónica. Allí se le citó para iniciar tratamiento el día siguiente. Pero la mediación de un consultor del PRELSI, el dispositivo de mediación laboral del lobby patronal Interfresa, cambió el rumbo: le comunicó que, con o sin tratamiento, “moriría en uno o dos meses” y debía elegir si hacerlo “en un hospital en España o en su casa, rodeada de sus hijos”. Ningún diagnóstico ni documento había puesto plazo a la supervivencia de Zarah. De hecho, tras ser atendida de urgencias el 17 de agosto, en compañía de este redactor, la médica R.G.G. que le realizó allí mismo diversas pruebas diagnóstica (análisis y radiografías) aseguró que su estado era mejor del que preveía por su expediente, y que con tratamiento paliativo y el debido segumiento, la esperanza de vida de Zarah podría alargarse un mínimo de 4 o 5 años, la mayoría de ellos con buena calidad de vida, siempre dentro de su enfermedad.

No era un traductor, era un ejecutor de consignas. PRELSI —ese “Plan de Responsabilidad Ética, Social e Igualdad” de nombre edulcorado— actuó como lo que realmente es: un aparato de control de las temporeras, descrito ya en audios donde su coordinador, Youssef El Yaddoune, dice a un trabajador: “tú para mí no eres una persona, estamos aquí porque el empresario está enfadado contigo”. A Zarah le tocó en suerte un consultor llamado Anaas, quien introdujo la idea de la muerte rápida e inevitable para condicionar la decisión.

En estado de shock, Zarah habló por teléfono con su hija mayor. “Mamá, no quiero que regreses en un ataúd”. Esa frase inclinó la balanza hacia volver a Marruecos. Pero aceptar regresar nunca significó renunciar a derechos sanitarios y laborales devengados durante más de siete años de cotizaciones en España.

Despido encubierto, documentos sin copia firmados a ciegas

El 30 de mayo, en vez de iniciar quimioterapia, Zarah fue llevada a la consulta de familia. Allí la colegiada Guerrero expidió el alta “por curación/mejoría”. En el documento anotó que la trabajadora “decide irse a Marruecos”. Nada sobre activar protocolos previstos en los acuerdos bilaterales entre España y Marruecos que garantizan asistencia y prestaciones en el país de origen cuando se han cotizado más de 180 días en los cinco años previos.

Ese mismo día, el empresario de Berrys La Fontanilla, la empresa en la que Zarah cumplía su octavo año como recolectora, le hizo firmar varios papeles que no comprendía. Solo recibió copia de la última nómina y del Certificado de Empresa. La nómina de mayo incluía, sutilmehte encajada, una línea fatídica: “considero esta nómina como liquidación finiquito de mis relaciones laborales”. Un despido encubierto vestido de falsa voluntariedad.

El Certificado de Empresa sitúa el alta como trabajadora fija-discontinua de Berrys La Fontanilla este año el 17 de enero, y la baja el 30 de mayo. Como causa de la suspensión/extinción de la relación laboral consigna: “Fin o interrupción de la actividad de los trabajadores/as fijos/as discontinuos/as”. “Extinción” o “interrupción” laboral coincidente con el alta “médica” y el retorno. Zarah acumula 109 jornadas cotizadas este año y un promedio superior a 100 cada año desde 2018. Una trayectoria suficiente para generar prestaciones contributivas que nunca fueron tramitadas.

Durante los días siguientes, nadie informó a Zarah de sus derechos ni de los pasos a seguir. El 2 de junio, Youssef El Yaddoune aparece y le ordena estar lista para marcharse. El 3 de junio, la obliga a abandonar el alojamiento de la finca, la traslada hasta Algeciras y la embarca con billete de vuelta a Marruecos.

Ese mismo día, Fatima Ezzohayri, presidenta de AMIA, remite mensajes a Angélica Alonso, jefa de Empleo y Migraciones de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, solicitando una reunión urgente para corregir la injusta situación que está viviendo Zarah. Con esta -inesperadamente- ya en Marruecos, sola, sin recursos, sin acogida prevista en Tánger, sin tratamiento y con sus plazos legales corriendo.

Subdelegación del Gobierno: inacción y encubrimiento

El 4 de junio, La Mar de Onuba hace público el caso. El 2 de julio, casi un mes después, la Subdelegación convoca la reunión urgente solicitada por AMIA. Para entonces habían prescrito, apenas 24 horas antes, los plazos para impugnar tanto el despido encubierto como el alta médica impropia.

La reunión fue desoladora. La Subdelegada, María José Rico, y Angélica Alonso basaron toda su posición en un informe de PRELSI. Un informe falso que descargaba en Zarah toda responsabilidad: que habría decidido volver por voluntad propia, que nunca habría estado de baja, que habría trabajado con normalidad… En resumen, que Zarah se fue sin decir adiós y renunciando con sus propios actos a sus derechos.

En otro mares… El Salto La otra cara de la contratación en origen: Zahra, la jornalera devuelta a su país enferma y sin derechos

Según las fuentes de verificación que obran poder de esta redacción, Rico aseguró haber “verificado” la veracidad del informe “del Presli”(sic) con Javier Hernández, director del dispositivo del lobby patronal Interfresa, y con el propio El Yaddoune. Incluso se aludió a una reunión celebrada en el INSS con presencia de un representante de CCOO como respaldo de que Zarah “no tiene derecho a reclamar nada”. Julia Perea, secretaria general del sindicato, presente en la reunión, aceptó la explicación pese a que su propia organización había elaborado previamente un informe contradictorio. El sindicalismo de clase se rindió ese día ante el -revelado falso- relato patronal.

Los documentos que obran en poder de esta revista son incontestables: partes de ingreso y altas, certificado de IT, citación oncológica, nóminas, certificados de empresa, audios… Acreditan que Zarah fue ingresada y diagnosticada en España, que estuvo de baja médica, que solicitó el pago directo de prestaciones el 28 de mayo, que fue dada de alta de forma fraudulenta el 30 de mayo. Que ese mismo día fue despedida sin saberlo y que el 3 de junio fue repatriada a la fuerza.

El Estado español tenía/tiene la obligación, por sus propias leyes y por acuerdos bilaterales con Marruecos, de garantizar tratamiento y prestaciones. No lo hizo. Prefirió ampararse en un informe manipulado por Interfresa. La Subdelegación del Gobierno en Huelva se convirtió en correa de transmisión de los opacos intereses del poderoso lobby de los frutos rojos onubenses.

Impunidad vs. norma

Hoy, Zarah Bahlaoui agoniza en Marruecos, sin tratamiento, sobreviviendo con analgésicos de caridad y un ingreso de apenas 27 euros transferido desde España por 15 días de baja laboral reconocida. Apoyada por el tejido asociativo, logró regresar en agosto a Huelva para iniciar tratamiento y reclamar sus derechos. Pero un empeoramiento súbito de su estado, con tres ingresos en Urgencias en apenas una semana, le hizo temer un desenlace más rápido de lo esperado y volvió a regresar a Marruecos, con el propósito, eso sí, de defender su derechos desde allí. Entre ellos, atención médica costeada por el Estado español y una posible orfandad para sus seis hijos, varios de ellos menores de edad, llegado el fatal momento de despedirse devorada sin tratamiento paliatitivo por su enfermedad.

En esta situación, la pregunta ya no es si hubo errores. Inquiere cómo una Administración del Estado, con acceso a toda la documentación oficial, pudo aceptar como válido un informe falseado y elaborado por quienes gestionan intereses patronales, y con ello condenar a una trabajadora a perder sus derechos, su salud y, probablemente, su vida de forma indigna.

Y si, tras este caso, la Subdelegación del Gobierno en Huelva mantiene su confianza en el PRELSI, el “Plan de Responsabilidad Ética” de Interfresa, una suerte de Soprano de la Fresa al exclusivo servicio del cuestionado lobby patronal.