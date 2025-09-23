El Distrito Sanitario Huelva-Costa, del que dependen, entre otros, los centros de salud de Huelva capital y que está dirigido por Antonio Ortega Carpio, «maltrata a sus médicos de familia, impidiéndoles a algunos de ellos que permanezcan en sus actuales puestos de trabajo con sus propios cupos de pacientes de años», según han revelado a EL LIBRE.

Martes, 23 de septiembre de 2025. Algunos médicos de familia de Huelva capital han obtenido por oposición una plaza fija en propiedad de médico de familia en la última convocatoria de plazas de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Estas plazas las han conseguido y les han correspondido en diferentes centros de salud de pueblos cercanos a la capital. Pero ellos llevan varios años en una plaza con un cupo de pacientes a los que ya conocen y tratan en centros de la capital. Estos médicos de familia han solicitado una comisión de servicio al distrito para permanecer en sus plazas actuales, no tener que dejar sus puestos actuales y tener que trabajar en otros lugares con otros cupos nuevos. Estos médicos no quitan la plaza a nadie, ya que quieren permanecer en sus actuales puestos y con sus pacientes.

Pues bien, Antonio Ortega, como director, «maltrata a estos médicos de familia denegándoles la comisión de servicio para permanecer en sus propios puestos, simplemente por una rigidez en su dirección o por temas administrativos«, según denuncia un grupo de facultativos, que prefieren quedar en el anonimato por miedo a represalias, en EL LIBRE.

«Ortega ha dicho a todos que no concede ni una sola comisión de servicio. Una barbaridad. Esto supone que los pacientes se quedan sin sus médicos y tendrán que pasar por diferentes médicos cada vez. Se alargarán los tiempos de citas al no venir ningún médico por ellos. Los médicos son maltratados y desmotivados. Muchos pedirán trabajar a media jornada, ya que se produce desmotivación del resto de compañeros que son médicos de familia. Y para colmo, estos cupos no serán cubiertos por otros médicos, que, si los hubiera sin trabajo, pueden ocupar los puestos en los pueblos. Los centros de salud de la capital onubense perderán médicos por culpa del director de este distrito», subrayan estos facultativos.

«Se quedarán sin médicos por un acto administrativo»

Claramente «no quiere que sigan trabajando igual los médicos de familia con sus pacientes, y éstos -una gran cantidad, por miles- se quedarán sin médicos por un acto administrativo«. Esto tendrá más consecuencias, ya que los mismos médicos de familia, que diariamente ven de 40 a 60 pacientes, «se negarán a ver a más de 35 diarios, que son los pacientes que un médico de familia debe ver como máximo cada día«, según un acuerdo entre el SAS y el Sindicato Médico Andaluz (SMA). Esto repercutirá «gravemente» en la población.

Es muy fácil motivar a estos médicos, que han obtenido plaza por oposición, «concediéndoles la comisión de servicio para seguir en sus actuales puestos de trabajo con sus pacientes y que, en próximos traslados internos, puedan optar a estas plazas. Ortega debe concedérsela a todos los médicos de familia que la han pedido, como ha hecho habitualmente en las últimas convocatorias».

Manuela Caro, señalada

Curiosamente, la delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, en su página de Facebook publica una frase donde dice textualmente: «Ruego que cuidemos a los profesionales, desde todos los ámbitos, para que puedan seguir dando lo mejor de sí mismos y mejorando nuestras vidas«. ¿Por qué no se lo aplica a su director de distrito Antonio Ortega? «Pide que los cuidemos desde todos los ámbitos, pero no desde el propio sistema de salud del SAS», remarcan los doctores en EL LIBRE.

La delegada «debe obligar a este señor a no maltratar a sus propios médicos de familia». Es evidente que esto puede ser «un detonante para que los médicos de familia de Huelva, y la propia población, puedan rebelarse ante un sistema sanitario organizativo lamentable».