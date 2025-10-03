Las cifras oficiales desmienten la idea de una delincuencia sexual “importada”.

Martes, 7 de octubre de 2025. El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre condenas por delitos sexuales en España, difundido esta semana y recogido en Huelva Información por el periodista Alberto Ruiz, ofrece una radiografía precisa de la situación en la provincia de Huelva durante 2024. Los datos revelan que 3.120 personas fueron condenadas por delitos sexuales con sentencia firme, lo que supone una media de ocho condenas diarias y un ligero incremento respecto al año anterior. .

Del total de personas condenadas, 2.548 eran hombres, es decir, ocho de cada diez. Además, 708 de los condenados lo fueron por más de un delito sexual, según la información publicada por Ruiz. En cuanto a la edad, el informe del INE contabiliza 614 jóvenes de entre 18 y 25 años y 97 menores de 14 a 17, lo que eleva a más de 700 los menores de 25 años condenados en un solo año en la provincia.

La estadística también detalla la naturaleza de las penas impuestas. Los juzgados onubenses dictaron 9.194 penas a lo largo de 2024: unas 1.500 de prisión, 1.400 de inhabilitación, 1.140 de trabajos en beneficio de la comunidad y casi 2.500 de multas. A ello se suman las penas accesorias de alejamiento, prohibición de comunicación o retirada de armas. Solo cinco de las más de nueve mil incluyeron la expulsión del territorio nacional.

Ese dato, procedente de las propias estadísticas judiciales, confirma que la inmensa mayoría de las condenas por delitos sexuales en Huelva se dictan contra ciudadanos españoles. Una conclusión reforzada por las cifras nacionales: en toda España, ocho de cada diez menores sentenciados por delitos sexuales eran españoles, de acuerdo con el INE.

El trabajo de Alberto Ruiz aporta así una base documental sólida para el debate público sobre la criminalidad sexual. Los datos oficiales permiten dimensionar la magnitud del problema y desmentir los tópicos que vinculan inseguridad e inmigración, una asociación que carece de respaldo en la evidencia estadística.