Las listas de espera quirúrgicas en Andalucía suman 49.221 pacientes más desde 2018 y duplican su demora media

Domingo, 21 de septiembre de 2025. La lista de demora de intervenciones quirúrgicas ha disminuido levemente con respecto a diciembre de 2024 porque el Plan de Garantía Sanitaria «funciona», según la consejera de Salud, Rocío Hernández. Pero la correlación entre la cita con el especialista y las operaciones es evidente: ¿cómo va a aumentar el número de pacientes pendientes de intervención si el tapón está en la alta demora de las consultas externas?

Si el especialista no ve a un enfermo primero y ajusta el diagnóstico que viene de Atención Primaria, éste no puede operarse si es que necesita una intervención. También es preceptivo hacerle la prueba diagnóstica (los datos de esa lista no ven la luz desde que Moreno Bonilla llegó a San Telmo). Es el abecé de la sanidad. El ligero descenso de la lista de espera de personas que requieren una operación quirúrgica con garantía (20.319 pacientes menos) está íntimamente relacionado con la barrera del especialista.

Precisamente, el listado de primeras consultas externas es el que ha aumentado desde la última actualización. En junio de 2024 había un total de 848.787 enfermos, mientras que en junio de 2025 había 852.289, un total de 3.502 personas más.

También ha subido la cifra de pacientes con más de 60 días de espera: de 438.589 en junio del año pasado a 448.742. Se trata de un aumento de 10.153 personas en pleno auge del Plan de Garantía Sanitaria del SAS.

No mejora la cosa si se analiza la lista de consultas procedentes de Atención Primaria (AP): en junio de 2025 había 684.992 pacientes esperando, 9.780 más que 12 meses antes, cuando el número era de 675.212 usuarios. En esta categoría, la cifra de esperadores que llevan en la lista más de 60 días ha subido en 13.649, de 356.794 en junio de 2024 a 370.443 hace dos meses y medio.

Por último, las interconsultas hospitalarias sí han tenido un leve descenso: de 173.575 a 167.297 personas.

Cerca de 50.000 personas más que en 2018 esperan una operación

Durante los dos gobiernos de Juanma Moreno, ha habido tiempo para acortar los listados, pero la gestión sanitaria no ha sido eficaz, porque las cifras han ido subiendo con el paso de los años. La propia web del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), pone de relieve que hay 49.221 pacientes más en lista de espera quirúrgica en junio de 2025 (207.236 frente a los 158.015 de diciembre de 2018).

Si se pone el foco sólo en los enfermos con garantía que están esperando una intervención, la diferencia es también significativa: de los 87.704 de hace seis años y medio a los 122.188 de junio de 2025 (34.484 más). Y los usuarios fuera de plazo han sufrido un incremento colosal: de 11.756 a 85.048 (73.292 más).

El tiempo medio de demora de la lista de intervenciones quirúrgicas también es mayor, ya que se ha pasado de los 85 días de diciembre de 2018 a los 169 días de junio de 2025. El doble.

El listado del SAS para el especialista también ha crecido en los últimos seis años y medio

Asimismo, el registro de los pacientes totales que esperan cita para consultas externas ha subido en 166.766 pacientes en los últimos seis años y medio (de 685.523 a 852.289).