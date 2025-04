Salud bucodental: una lista de espera de un año con consecuencias irreversibles

Otro de los puntos que subraya el informe es la situación en la atención odontológica, especialmente en casos que requieren intervención bajo sedación o anestesia en personas con discapacidad. Estos procedimientos no están sujetos a plazos de garantía y dependen de la disponibilidad de anestesistas, quirófanos y personal especializado. Según ha podido saber el Defensor a través de quejas ciudadanas, la espera media es de un año, lo que transforma problemas dentales leves en afecciones graves. Maeztu recuerda que una caries no tratada a tiempo puede acabar en extracción dental, ya que procedimientos como la endodoncia no están incluidos en la cartera de servicios pública. En respuesta a sus quejas, la administración ha reconocido que se trabaja en una ampliación de los servicios de salud bucodental, con previsión de ejecución hasta finales de 2026.