En noviembre, la localidad acogerá una cita dedicada al asno con presencia de las principales razas españolas

La iniciativa combina actividades divulgativas, talleres y exposiciones con un trasfondo humano muy especial

Jueves, 2 de octubre de 2025. Rociana del Condado prepara para noviembre el Festival Internacional del Burro, una cita que busca situar a la provincia de Huelva en el mapa de las iniciativas culturales y turísticas ligadas a este animal tan presente en nuestra memoria colectiva. La organización corre a cargo de un equipo encabezado por José Antonio Cabrera, que ha impulsado este certamen con la intención de ofrecer a Huelva una propuesta singular y con proyección internacional.

El programa reunirá a las seis razas principales de asnos españoles —entre ellas la andaluza, catalana, zamorana-leonesa, de Las Encartaciones y el majorero canario— además de ejemplares llegados desde asociaciones y organizaciones extranjeras. Habrá talleres infantiles, exposiciones temáticas y fotográficas, conferencias sobre los más de siete mil años de convivencia entre personas y asnos, y exhibiciones tan llamativas como el Batallón de Burros-Bombero de Huelva o los burros de terapia de Hinojos.

La cita tiene también un trasfondo personal: su presidente, José Antonio Cabrera, afronta la organización como una manera de recuperar ilusión tras la tragedia vivida hace unos meses, cuando perdió a su hija en un accidente de tráfico causado por mulos en la provincia. Cabrera ha subrayado que no se trata de rechazar el mundo equino, sino de reclamar seguridad y responsabilidad ante los riesgos de animales sin control en vías públicas.

El Festival, que tendrá como sede principal Rociana del Condado, extenderá además algunas de sus actividades a localidades vecinas como Hinojos, Chucena y la capital onubense. Con el apoyo de asociaciones locales y colaboraciones internacionales, el encuentro pretende rendir homenaje al burro como compañero de trabajo, símbolo de cultura popular y, cada vez más, aliado en proyectos de terapia y educación.