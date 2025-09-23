Un perfil en redes gestionado por efectivos del cuerpo cuestiona la seguridad de la celebración Magna Mariana y denuncia improvisación en los planes de evacuación.

El Ayuntamiento y la cuenta institucional de Bomberos de Huelva se desmarcan, hablan de “falsedades” y se abre una investigación… para identificar a los autores de las críticas.

Martes, 23 de septiembre de 2025. Durante la reciente celebración de exaltación católica celebrada bajo el nombre de Magna Mariana en Huelva, un evento que congregó en torno a 100.000 personas en las calles de la capital onubense, ha estallado una controversia que va mucho más allá de la seguridad de un evento religioso multitudinario. En el centro de la polémica se encuentra la existencia de un perfil en redes sociales denominado “Bomberos Huelva TEM”, gestionado por miembros del propio cuerpo municipal de Bomberos, que ha cuestionado de forma pública y reiterada la actuación del Ayuntamiento (con la actual y anteriores corporaciones) en materia de planificación y prevención de riesgos. Desde esa cuenta se ha denunciado que el consistorio no elaboró, o al menos, no trasladó a todos los efectivos, un plan específico de emergencias para un acontecimiento de semejante magnitud, como exige la normativa, y se han señalado ejemplos de improvisación que podrían haber puesto en riesgo a la población. En concreto, se apunta al diseño de evacuación previsto hacia la calle Palos, completamente ocupada por pasos procesionales, lo que hubiera convertido la vía en una trampa en caso de incidente. El perfil sostiene que ni Bomberos ni el resto de servicios fueron informados de un plan de autoprotección, y exige a la alcaldesa que haga público un documento que consideran obligado en un evento de estas dimensiones.

La respuesta no se hizo esperar. A través de comunicados difundidos en pretendidos canales oficiales, el Ayuntamiento y quienes firman como «los verdaderos bomberos de Huelva» se desmarcaron por completo de esas afirmaciones. Recalcaron que el Plan de Seguridad y Emergencia sí existía, que fue elaborado conforme a los protocolos y presentado en la Junta Local de Seguridad, órgano en el que participaron todas las administraciones competentes, y que los efectivos estaban informados de las directrices pertinentes. En esos mismos comunicados se calificó de “lamentable y de extrema gravedad” que alguien utilizara el escudo del servicio para difundir lo que consideran falsedades con capacidad de generar alarma social. El Ayuntamiento anuncia la apertura de una investigación para identificar a los responsables de la cuenta y estudiar posibles acciones legales.

El choque no es menor. En juego está la credibilidad de un servicio público esencial y la confianza ciudadana en que la seguridad de actos multitudinarios se gestiona con rigor. La institución municipal y los dizque verdaderos bomberos se arrogan la voz única del colectivo y tachan de ilegítima cualquier otra comunicación. Sin embargo, detrás de “Bomberos Huelva TEM” no hay un actor ajeno ni un impostor, sino bomberos reales que, al margen de los cauces oficiales, han decidido expresarse de manera colectiva para denunciar lo que perciben como fallos estructurales en la gestión política de la seguridad. El conflicto, por tanto, no es tanto sobre la existencia de un plan —que oficialmente se asegura que sí fue redactado y comunicado— como sobre quién puede hablar en nombre de los bomberos y qué relato se impone ante la opinión pública.

Las reacciones en redes sociales muestran un escenario igualmente dividido. Muchos usuarios han agradecido a “Bomberos Huelva TEM” que alzaran la voz, interpretando sus mensajes como un ejercicio de valentía frente a un Ayuntamiento que acusan de opacidad y de primar los intereses políticos sobre la seguridad real. Otros, en cambio, han denunciado que se utilice un perfil bajo la denominación de Bomberos para sembrar dudas «en plena celebración» (lo que no es cierto, ya que, como acreditan fecha y hora del post de la polémica, Bomberos TEM no expresó sus críticas y preocupaciones hasta bien finalizado el gran evento mariano), reclamando sanciones contra quienes consideran responsables de «generar alarma». En los comentarios circulan además alusiones a polémicas anteriores, como las oposiciones a Bomberos de Huelva en las que un juez investigó posibles filtraciones de exámenes, lo que revela un trasfondo de desconfianza y sospechas acumuladas en torno a la gestión municipal del cuerpo.

El resultado es un escenario de fractura comunicativa: por un lado, la voz institucional, que asegura haber cumplido con todos los protocolos y niega cualquier improvisación; por otro, la voz crítica de bomberos que no se sienten representados por los canales oficiales y que han elegido visibilizar sus denuncias bajo una identidad común en redes sociales. El Ayuntamiento responde con investigaciones y advertencias legales. Mientras, la ciudadanía onubense observa con preocupación un enfrentamiento que, más allá de la Magna Mariana, pone en evidencia la tensión entre el poder político y quienes, desde dentro de los servicios públicos, reclaman transparencia y rigor en cuestiones que afectan directamente a la seguridad de toda la población.

Bomberos Huelva TEM responde: “No somos un perfil falso, somos profesionales del Ayuntamiento” El grupo de bomberos niega la usurpación de identidad y reivindica su derecho a informar con independencia y transparencia Exigen al Ayuntamiento que haga públicos los documentos oficiales sobre el Plan de Seguridad y el Plan de Autoprotección de la Magna Mariana Bomberos Huelva TEM ha difundido este martes un comunicado en el que rechaza las acusaciones vertidas desde pretendidos canales institucionales del Ayuntamiento de Huelva y del propio servicio de extinción de incendios. El grupo, integrado por bomberos municipales, asegura que el perfil en redes sociales no es falso y que existe desde hace más de cuatro años, creado por profesionales del cuerpo con el objetivo de aportar transparencia a un servicio público y transmitir a la ciudadanía información que consideran relevante. En el escrito subrayan que todos los integrantes de este proyecto son bomberos del Ayuntamiento de Huelva con más de veinte años de experiencia y formación técnica. “El escudo que utilizamos en redes sociales no es el oficial del Servicio de Extinción de Incendios, y nunca hemos pretendido suplantar la identidad corporativa, sino expresar nuestra voz profesional”, señalan. El comunicado defiende que su intención “nunca ha sido alarmar, sino informar con transparencia sobre un asunto muy serio” y recuerdan que sus valoraciones se difundieron una vez finalizada la Magna Mariana, tras la inquietud generada entre la población. “Precisamente porque somos servidores públicos tenemos el deber de denunciar cuando se incumplen obligaciones legales que pueden afectar a la protección de todos”, afirman. En relación con el comunicado institucional emitido en nombre de “los verdaderos bomberos”, Bomberos Huelva TEM sostiene que no se trata de un documento oficial ni representa la pluralidad de opiniones dentro del servicio. “Nos entristece que haya bomberos que se presten a la defensa del político en vez de defender con garras la seguridad ciudadana, que es realmente nuestro cometido”, expresan en el texto. El grupo exige al Ayuntamiento que, para acabar con el conflicto, haga públicos los documentos que avalan la existencia del plan específico de seguridad y el plan de autoprotección. En concreto, reclaman el acuerdo de la Junta de Gobierno donde se aprueba el plan y el documento de homologación de la Comisión de Protección Civil de Andalucía, así como el informe municipal que avalaría el plan de autoprotección, obligatorio en eventos al aire libre con más de 20.000 asistentes. También piden explicaciones sobre de qué manera se informó a los servicios de emergencia, asegurando que algunos efectivos en el retén no tenían conocimiento de estas cuestiones. “Si nuestra denuncia fuera falsa bastaría con que el Ayuntamiento publicara esto que le pedimos”, insisten, recordando además que, días antes de la Magna, hubo peticiones a través del portal de transparencia que aún no han obtenido respuesta. Por último, Bomberos Huelva TEM advierte que si se sigue intentando desacreditar públicamente su labor o presentar sus denuncias como “bulos”, emprenderán acciones legales por vulneración de su derecho a la libertad de expresión y por las posibles consecuencias de ocultar información relevante a la ciudadanía. “Como bomberos, nuestro compromiso está con la seguridad de las personas. Seguiremos exigiendo seriedad, transparencia y cumplimiento de la normativa, porque ese es nuestro deber con la ciudadanía”, concluye el comunicado.