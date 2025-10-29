Una programación variada y de calidad para disfrutar de cine en pantalla grande entre el 14 y el 22 de noviembre

Viernes, 31 de octubre de 2025. El equipo del Festival de Huelva ya está preparado para celebrar la 51 edición. Una edición en la que se ofrecerá al público una programación variada y de calidad que incluye actividades de formación e industria, actividades educativas, proyecciones benéficas y conciertos. Una edición que ha sido posible gracias al respaldo de los patronos de la Fundación, el Ayuntamiento de Huelva, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Huelva, la financiación de ICAA del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional la Unión Europea. Junta de Andalucía y cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial, la Fundación Atlantic Copper.

Fernando Tejero, Pilar Castro, Milena Smit y Yon González serán los homenajeados de la 51 edición En esta 51 edición, el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano volverá a rendir homenaje al talento de nuestro cine con dos grandes reconocimientos: el Premio Ciudad de Huelva y el Premio Luz. Los actores Fernando Tejero y Pilar Castro recibirán el Premio Ciudad de Huelva, el máximo galardón institucional del certamen, por sus amplias y destacadas trayectorias en cine, televisión y teatro. Dos intérpretes versátiles, queridos por el público y con trabajos inolvidables a lo largo de décadas de carrera. Por su parte, Milena Smit y Yon González serán distinguidos con el Premio Luz, un reconocimiento a jóvenes talentos que brillan con luz propia en el audiovisual español. La potencia interpretativa de Milena Smit, ya dos veces nominada al Goya, y la proyección consolidada de Yon González, referente de la ficción televisiva con éxitos internacionales, protagonizarán este homenaje a las nuevas generaciones del cine.

Esta 51ª edición del Festival de Huelva presenta una Sección Oficial con 12 estrenos nacionales de películas reconocidas en prestigiosos festivales internacionales como Berlín, Guadalajara, Vision du Réel, Mar del Plata, Toronto, Venecia o Tribeca. Aún es de noche en Caracas, Vainilla, Doce lunas, Un futuro brillante, Precisamos falar, Noviembre, El príncipe de Nanawa, La mejor madre del mundo, Un mundo para mí, Los renacidos, Autos, mota y rocanrol e Isla negra competirán por el premio Colón de Oro a la Mejor Película, que incluye una dotación económica para el productor y el distribuidor que posea los derechos de distribución en España, con el compromiso de estrenar y distribuir el largometraje premiado en salas comerciales del país en los 12 meses siguientes a la conclusión del Festival, garantizando así la visibilidad y acceso al público. Un ejemplo es Retrato de um Certo Oriente, ganadora de la pasada 50ª edición, que se estrenó en cines españoles este septiembre. Además de las películas de Sección Oficial a concurso, se incluyen fuera de concurso La ola y La misteriosa mirada del flamenco.

Las otras secciones de largometrajes que cuentan con premio otorgado por el público asistente a las proyecciones son Acento y Talento Andaluz. En Acento, Los domingos, Maspalomas, Los tigres, Romería, Flores para Antonio, Rondallas y Golpes compiten por el premio a la Mejor Dirección Española. En Talento Andaluz son Antonio, el bailarín de España, Ellas en la ciudad, Pendaripen, Fanny Medina, la doctora y Velintonia 3 las películas que competirán por el Premio Juan Ramón Jiménez.

Además de los estrenos de largometrajes que podrá disfrutar el público entre el 14 y el 22 de noviembre, el Festival de Huelva ofrece un amplio abanico de cortometrajes a competición. El certamen onubense, que es calificador a nivel nacional para los Premios Goya y a nivel internacional para el nuevo Premio Ibershorts, presenta 12 producciones nacionales y 5 internacionales, en competición por el Colón de Plata en las Secciones Oficiales de Cortometrajes. Completan el programa a competición 11 cortometrajes en las secciones Talento Andaluz y Pantalla Huelva.

Actividades paralelas, musicales, educativas, formación e industria

Además de su programación cinematográfica, el 51 Festival de Huelva de Cine Iberoamericano desplegará una amplia oferta de actividades paralelas que acercan la cultura, la formación y el talento a la ciudadanía.

En el ámbito educativo, vuelve Ventana Cinéfila, un programa en colaboración con FILMIN y Profestivales21 que ofrece a los centros docentes una selección de contenidos para trabajar la alfabetización audiovisual en las aulas con apoyo de guías pedagógicas. También regresa Primera Pantalla, con proyecciones dirigidas a alumnado y profesorado de centros escolares de toda la provincia, y se refuerzan los proyectos Jóvenes Comunicadores Cinéfilos y Cine y Valores, que promueven la participación juvenil, el pensamiento crítico y el diálogo social a través del cine.

Junto a FILMIN, el Festival impulsa el ciclo Ellas, siempre al frente de la historia, dedicado a películas protagonizadas por mujeres de distintas generaciones y contextos que se enfrentan realidades muy diversas en América Latina, disponible en la plataforma para suscriptores durante la semana del certamen.

La música tendrá un papel protagonista en la nueva sección Latidos, que ofrecerá proyecciones benéficas, sesiones gratuitas, y actuaciones musicales como la de la bailaora María Canea o el concierto de Cristian de Moret, acercando el arte y la cultura a nuevos públicos dentro y fuera de las salas de cine.

Las actividades de industria también se refuerzan con el programa para guionistas CreANDo, impulsado por la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, en UNIA, y con el programa junto a Residencia de Cine de Extremadura, centrado en el desarrollo de proyectos iberoamericanos y el impulso al talento emergente.

El Festival refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia El Festival de Huelva refuerza en 2025 su compromiso con la sostenibilidad y la optimización de recursos, implementando un conjunto de medidas que reducen de forma notable el impacto ambiental del evento y mejoran la eficiencia de su gestión. A falta del balance, una vez finalizada la presente 51 edición del festival de Huelva, desde la entidad externa Creast, que realiza el estudio de la huella de Carbono y el impacto medioambiental del certamen onubense, se han analizado y estudiado los preparativos de la presente edición con importantes y positivos resultados. En el ámbito de la movilidad, la organización ha apostado por una flota de vehículos híbridos y enchufables, reduciendo las emisiones derivadas de los desplazamientos oficiales. El equipo de la Fundación, por su parte, realiza la mayoría de sus trayectos a pie o en recorridos cortos, y se ha fomentado el uso del tren frente al avión, logrando disminuir significativamente el número de vuelos nacionales e internacionales respecto a 2024. En lo referente a la programación y la producción de eventos, se ha racionalizado la agenda del festival con el fin de optimizar recursos, con eventos previos más contenidos y con menos uso de recursos. El catering ha seguido criterios responsables, priorizando proveedores locales y opciones alimenticias equilibradas. Se ha tenido en cuenta la diversidad dietética del equipo, incluyendo menús vegetarianos y eliminando los envases de un solo uso. En el apartado de materiales y comunicación, el festival ha reducido la producción de soportes físicos, priorizando materiales genéricos reutilizables y la documentación digital. Además, se ha incorporado el uso de moqueta ecológica reciclable, para escenarios y alfombra roja, sustituyendo materiales convencionales por alternativas sostenibles. Se ha elaborado también un listado de buenas prácticas ambientales para profesionales y proveedores antes del inicio del evento, reforzando el compromiso conjunto con la sostenibilidad. Todas estas medidas se enmarcan en una estrategia global de reducción de la huella de carbono, que contempla la medición de las emisiones derivadas de la actividad del festival. Con ello, el Festival consolida su posición como un referente en responsabilidad ambiental dentro del sector cultural.

Programación 51 Festival de Huelva