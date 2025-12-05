El ex alcalde de Huelva denuncia retrocesos en servicios esenciales y alerta de que la financiación récord no está llegando a la ciudadanía

El también diputado socialista en el Congreso recuerda fondos rechazados por el PP y cuestiona la falta de ejecución en vivienda y sanidad

Viernes, 5 de diciembre de 2025. Andalucía ha recibido 54.000 millones de euros más que con los gobiernos de Mariano Rajoy. A pesar de ello, Huelva sigue esperando un hospital Materno-Infantil, arrastra urgencias saturadas, sufre falta de especialistas y la crisis del cribado de cáncer de mama ha dejado pruebas diagnósticas sin hacer o rechazadas. Sobre este escenario se ha pronunciado este viernes el ex alcalde y diputado socialista en el Congreso Gabriel Cruz, quien ha responsabilizando al Gobierno de Juan Moreno Bonilla del deterioro progresivo de los servicios públicos. “Huelva no aguanta más. Moreno Bonilla está asfixiando los servicios públicos; los está desmantelando pese a recibir recursos del Gobierno, los mayores recursos de la historia”, ha afirmado ante los periodistas.

Cruz ha recordado que, desde que María Jesús Montero es ministra de Hacienda y Pedro Sánchez presidente, Andalucía ha recibido esos 54.000 millones adicionales y que en 2026 la comunidad dispondrá de más de 30.000 millones entre transferencias y liquidación de impuestos. También ha destacado que las administraciones locales recibirán más de 30.000 millones en financiación, y ha citado como ejemplo de inversión estatal el AVE, el desbloqueo del túnel de San Silvestre, la línea Huelva-Zafra y las intervenciones en la N-433, la N-431 y la A-49.

En Sanidad, el parlamentario y concejal socialista ha señalado que Huelva continúa sin Hospital Materno-Infantil y que la inversión prevista por la Junta resulta insuficiente para ejecutarlo. Ha denunciado urgencias que se cierran o pierden calidad, falta de facultativos, pruebas diagnósticas que no se practican o se rechazan y ha recordado que la Junta ha derivado más de 4.000 millones de euros a la sanidad privada.

En Educación ha cifrado en 214 las aulas públicas cerradas en la provincia en el último año. En dependencia ha descrito esperas que, según ha expuesto, en ocasiones llegan “cuando la persona ha fallecido y ya no puede acceder a aquello a lo que tenía derecho”.

Sobre vivienda ha afirmado que la Junta no ha ejecutado los fondos estatales transferidos el último ejercicio y ha recordado que Andalucía recibió 30.000 millones durante el año de la pandemia. “Esta financiación no la ha tenido nunca, cada año han venido 8.500 millones más”, ha expresado el ex alcalde onubense.

Cruz también ha cuestionado también la posición del Partido Popular en el Congreso y el Parlamento andaluz, recordando que se ha opuesto al incremento de 5.400 millones para las comunidades autónomas entre 2026 y 2028, lo que habría supuesto casi 800 millones para Andalucía y más de 240 para sanidad. En sentido, Gabriel Cruz ha destacado que el Gobierno ha elevado el techo de gasto al 3,5 % y ha permitido utilizar remanentes de tesorería hasta 2027 para obras financieramente sostenibles.

En resumen, el ex alcalde ha contrapuesto en su intervención ante los medios dos marcos: uno estatal que incrementa financiación y anuncia la reforma autonómica, y uno autonómico que, en sus palabras, “abandona a los ciudadanos, los cuidados y desmantela los servicios públicos”.