Lunes, 27 de octubre de 2025. En la historia reciente de España, la política ha estado marcada por una serie de escándalos que revelan la falta de responsabilidad y capacidad de gestión de ciertos sectores gobernantes.

El concepto de “fallo informático” o “martillazo informativo” es fundamental para entender cómo los líderes conservadores han manejado la comunicación y la percepción pública en situaciones críticas. En este contexto, se puede observar un patrón que va más allá de la simple ineptitud; se trata de un sistema que, a pesar de sus fallos evidentes, parece perpetuarse en el tiempo, sostenido por la desinformación y la repetición de mensajes que no siempre se corresponden con la realidad.

Uno de los ejemplos emblemáticos es la figura de Manuel Fraga, Ministro de Propaganda del régimen franquista, quien simboliza una tradición política que ha sabido sobrevivir a pesar de los escándalos. La famosa frase sobre bañarse en Palomares, que nunca tuvo lugar tras el accidente nuclear, es representativa de cómo la mentira se ha convertido en una herramienta de la política. Este tipo de afirmaciones no solo engañan al público, sino que crean una narrativa que permite a quienes están en el poder continuar perpetrando su mensaje sin rendir cuentas. Fraga, y su legado, representan a una derecha que insiste en utilizar tácticas de comunicación que ignoran la verdad mientras alimentan la idea de una gestión eficaz en cuestiones que, cuando se analizan en detalle, revelan un total fracaso.

La lista de casos que demuestran la incapacidad de la derecha en el gobierno es extensa: desde el desastre del Prestige y el fiasco del Yak 42, hasta las crisis en el sistema de transporte público y la gestión sanitaria. Cada uno de estos eventos ha sido utilizado como un martillo informativo, donde se golpea la realidad con afirmaciones que pretenden desviar la atención de la incompetencia evidente, logrando así neutralizar críticas.

En este sentido, las declaraciones sobre la mejora de la sanidad privada bajo el gobierno de Juan Moreno en Andalucía son un ejemplo claro de ello. Aunque la realidad muestra un crecimiento del número de ciudadanos que se ven obligados a acudir a la sanidad privada, se presenta como un éxito del gobierno, ignorando las necesidades de la población que recurre a ella por falta de alternativas.

El impulso hacia una privatización de los servicios públicos no es solo un efecto colateral de un mal gobierno; es el objetivo de una estrategia que busca fortalecer la sanidad privada a expensas de la salud pública.

En estos siete años, la administración en Andalucía se ha pasado de una política de inclusión a una depredadora de recursos públicos, justificando sus acciones con un discurso que promete soluciones donde solo hay más problemas.

La contratación de 10.400 profesionales sanitarios, que deberían haber estado en el sistema desde el principio, es un claro reconocimiento del fracaso inicial, revestido ahora de un aparente compromiso con la mejora del servicio.

Así, el martillazo informativo se convierte en una herramienta efectivamente utilizada por los conservadores, que logran, a través de discursos repetitivos, sostener una narrativa que desinforma y confunde al electorado. Este modelo no solo revela cuáles son las prioridades políticas, sino que también expone la complicidad de un sector de la población que, a pesar de los fallos y de la evidencia, elige mantenerse aferrado a una ideología que ya ha mostrado ser ineficaz en la actualidad.

El “fallo informático” en la política española no es simplemente una cuestión de errores manejados de manera torpe; es una estrategia deliberada que utiliza la desinformación para conservar el poder.

A través de la repetición de mensajes vacíos y la distracción ante los problemas graves, se continúa un ciclo en el que la verdad queda relegada a un segundo plano, mientras la gestión conservadora, tan fallida como previsible, persiste gracias a tu voto.

Julián Blanco, colaborador de La Mar de Onuba , es jardinero y fotógrafo, activista social y ecologista