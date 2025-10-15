Miércoles, 15 de octubre de 2025. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, ha ratificado a su mano derecha como piloto de la sanidad pública andaluza hasta las elecciones autonómicas, que podrían ser antes de junio del año que viene, pese a tener experiencia cero en sanidad.

«La salud es una prioridad absoluta para mi Gobierno. Antonio Sanz será desde hoy consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de Andalucía. Su experiencia de gestión, capacidad de trabajo y diálogo serán fundamentales para lo que resta de legislatura». Así lo ha querido anunciar Moreno Bonilla esta mañana en la red X.

Sin embargo, el político gaditano no tiene ninguna experiencia en gestionar recursos sanitarios en sus 42 años como político (primero en Alianza Popular y luego en el Partido Popular).

Esta apuesta del presidente modifica las carteras de varias consejerías: la portavoz del Gobierno y responsable de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, asumirá las competencias en Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, asume las de digitalización, incorporando a su área la Agencia Digital de Andalucía (ADA).

Este cambio ha sido propiciado por la crisis de los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández (todo apunta a que fue obligada a dimitir). Todavía no se sabe el número total de mujeres afectadas por esta demora tanto de diagnósticos como de pruebas complementarias.