La muestra reúne más de cincuenta piezas de cerámica, collage, dibujo y pintura

Las obras pueden visitarse hasta el 10 de diciembre en el Centro Cultural Punta Umbría

Lunes, 1 de diciembre de 2025. La exposición infantil Tierra de color ha quedado inaugurada este viernes en el Centro Cultural Punta Umbría como parte de las actividades del V OCIb Infantil del XVIII Otoño Cultural Iberoamericano. La muestra reúne trabajos creados por niñas y niños de Ocuilan, en México; del CEIP Juan Ramón Jiménez, de Beas; y de los talleres del OCIb Infantil.

En el acto estuvieron presentes representantes de la Asociación Cultural Iberoamericana, responsables del CEIP de Beas y de la participación del alumnado mexicano, junto a otros invitados. Las obras realizadas por el alumnado de Beas forman parte del trabajo desarrollado desde los programas de Igualdad y Hábitos de Vida Saludable del centro.

Tierra de color reúne más de cincuenta piezas de cerámica, retratos en collage, dibujos y pinturas. La exposición puede visitarse hasta el próximo 10 de diciembre en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El programa del OCIb Infantil continuará el 5 de diciembre con la actividad Esto es puro cuento, a cargo de la artista Sonya Barrera, y el 10 de diciembre con el taller Cuentos con olor a cardón, dirigido por Carmen Laura Paz Reverol. Ambas propuestas forman parte de la agenda del OCIb Infantil en el Centro Cultural Punta Umbría, que este año también ha desarrollado talleres inspirados en tradiciones de Colombia y Perú.