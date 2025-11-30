El OCIb inaugura en Punta Umbría la exposición infantil ‘Tierra de color’, con obras de niñas y niños de México y Huelva

La Mar de Onuba Agenda cultural y de ocio, Huelva Provincia 0

La muestra reúne más de cincuenta piezas de cerámica, collage, dibujo y pintura

Las obras pueden visitarse hasta el 10 de diciembre en el Centro Cultural Punta Umbría

Lunes, 1 de diciembre de 2025. La exposición infantil Tierra de color ha quedado inaugurada este viernes en el Centro Cultural Punta Umbría como parte de las actividades del V OCIb Infantil del XVIII Otoño Cultural Iberoamericano. La muestra reúne trabajos creados por niñas y niños de Ocuilan, en México; del CEIP Juan Ramón Jiménez, de Beas; y de los talleres del OCIb Infantil.

En el acto estuvieron presentes representantes de la Asociación Cultural Iberoamericana, responsables del CEIP de Beas y de la participación del alumnado mexicano, junto a otros invitados. Las obras realizadas por el alumnado de Beas forman parte del trabajo desarrollado desde los programas de Igualdad y Hábitos de Vida Saludable del centro.

Tierra de color reúne más de cincuenta piezas de cerámica, retratos en collage, dibujos y pinturas. La exposición puede visitarse hasta el próximo 10 de diciembre en horario de 10:00 a 14:00 horas.

El programa del OCIb Infantil continuará el 5 de diciembre con la actividad Esto es puro cuento, a cargo de la artista Sonya Barrera, y el 10 de diciembre con el taller Cuentos con olor a cardón, dirigido por Carmen Laura Paz Reverol. Ambas propuestas forman parte de la agenda del OCIb Infantil en el Centro Cultural Punta Umbría, que este año también ha desarrollado talleres inspirados en tradiciones de Colombia y Perú.

Acerca de La Mar de Onuba 6307 Artículos
Revista onubense de actualidad, cultura y debate, editada por AC LAMDO, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 4318 de la Sección 1. - Director: Perico Echevarría - © Copyright LAMDO 2017 / ISSN 2603-817X
Sitio web

Artículos relacionados

Sea el primero en desahogarse, comentando

Deje una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.