Una placa en el Centro de Salud recupera la figura del pionero que introdujo el antibiótico en 1944

La familia y las instituciones sanitarias y locales participan en el reconocimiento

Lunes, 1 de diciembre de 2025. El Centro de Salud de Bollullos Par del Condado ha acogido el homenaje al médico Enrique Hinojosa, reconocido por haber introducido la penicilina en la localidad en 1944, año en que el antibiótico comenzó a llegar a España. Su nombre figura ya en una placa descubierta en la fachada del centro sanitario, en un acto impulsado por el Colegio de Médicos de Huelva, con el apoyo del Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado y la Delegación Provincial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

El municipio fue el primero de Andalucía y uno de los primeros del país en emplear el antibiótico. Hinojosa consiguió trasladar cuatro ampollas hasta Bollullos Par del Condado, convirtiéndose en referente temprano de un avance que marcaría un hito en la Medicina del siglo XX.

En el acto han participado dos de los nueve hijos del médico, Juan Antonio y María de la Encarnación, junto a una de sus nietas, la alergóloga Belén Hinojosa. En representación institucional intervinieron el alcalde, Rubén Rodríguez, y la presidenta del Colegio de Médicos, Mercedes Ramblado.

Belén Hinojosa ha agradecido la recuperación de la memoria de este episodio de la sanidad onubense y ha destacado la entrega de su abuelo, cuya casa permanecía abierta para atender a los enfermos en cualquier momento. Ese compromiso estuvo presente incluso cuando un brote virulento de gripe asiática afectó a la localidad entre 1955 y 1956. Aunque él mismo enfermó, siguió visitando pacientes hasta desarrollar una bronconeumonía que no llegó a superar, falleciendo a los 56 años.

Enrique Hinojosa estudió Medicina en Sevilla y se especializó en epidemiología tropical en Madrid. No pudo convertirse en médico militar debido a su daltonismo y comenzó su carrera en el Hospital de Riotinto, donde conoció al doctor Ross y tuvo noticia del descubrimiento de la penicilina en el hospital Saint Mary de Londres. Más tarde se estableció como médico local en Bollullos Par del Condado, donde también ejerció como inspector de sanidad.

Movilizó todos sus contactos para conseguir penicilina y tratar a su hijo Francisco de Asís, afectado por una amigdalitis con complicaciones cardíacas. Traer las ampollas hasta Huelva fue una odisea logística: llegaron en avión desde Gran Bretaña y, ya en territorio español, se mantuvieron refrigeradas gracias a que en cada parada de tren el Ejército reponía el hielo de la nevera portátil donde viajaban.

Aunque dos de las dosis se administraron a su hijo sin éxito, las otras dos fueron enviadas a Extremadura para tratar a una paciente que sí logró recuperarse. Hinojosa utilizó toda la documentación clínica generada durante la enfermedad de su hijo y escribió uno de los primeros artículos españoles sobre el uso de la penicilina en casos de endocarditis bacteriana.

El alcalde, Rubén Rodríguez, ha destacado el orgullo que supone para el municipio haber contado con un médico de la talla de Hinojosa y la importancia de recuperar figuras ilustres. Desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo, la delegada Manuela Caro —que no pudo asistir— trasladó un mensaje subrayando el valor de reconocer públicamente a profesionales que ocuparon un lugar destacado en la historia sanitaria de la provincia.

La familia ha recordado además el papel del Colegio de Médicos, cuyo apoyo fue determinante para que los ocho hijos del matrimonio —incluidas las tres hijas, que se formaron como enfermeras en una época en que no era habitual— pudieran estudiar.

La presidenta del Colegio de Médicos, Mercedes Ramblado, ha definido a Enrique Hinojosa como “ejemplo de profesionalidad, integridad y compromiso ético”, y ha reivindicado la importancia de quienes, desde la atención primaria, contribuyen de forma decisiva al progreso científico y al bienestar de sus comunidades.