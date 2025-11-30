Línea de ayudas destinada a asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia

Plazo abierto hasta el 15 de diciembre a través de la sede electrónica

Lunes, 1 de diciembre de 2025. La Diputación Provincial de Huelva ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria anticipada de subvenciones para el año 2026 destinadas a financiar proyectos en materia de igualdad de género y contra la violencia de género promovidos por entidades sin ánimo de lucro de la provincia .

La convocatoria está dirigida a asociaciones que incluyan la igualdad entre mujeres y hombres entre sus fines y desarrollen sus actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes, así como a federaciones que actúen en el ámbito provincial. Las entidades deben tener domicilio social en la provincia y solo pueden presentar un proyecto por organización. Quedan excluidas las organizaciones incursas en las prohibiciones del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, cuya acreditación se realizará mediante declaración responsable y, cuando proceda, con la documentación exigida por la normativa vigente .

Los proyectos subvencionables comprenden iniciativas de sensibilización sobre igualdad, actividades contra estereotipos de género, acciones de empoderamiento femenino —especialmente en el ámbito rural— y programas de información y prevención de la violencia contra las mujeres. También pueden incluir actuaciones para visibilizar la participación de las mujeres, fomentar el emprendimiento femenino, impulsar el acceso a tecnologías, prevenir el abandono juvenil en zonas rurales, promover deporte femenino y recuperar oficios tradicionales desempeñados por mujeres .

La Diputación destina un presupuesto máximo de 85.000 euros a esta convocatoria, con cargo al ejercicio 2026 .

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 15 de diciembre de 2025 y debe formalizarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la institución provincial. Las entidades interesadas deberán acceder al Catálogo de Servicios, seleccionar el procedimiento correspondiente y presentar la solicitud y la documentación requerida en formato PDF mediante identificación digital con CL@ve o certificado electrónico .