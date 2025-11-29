La obra, de 8×4 metros, ha sido realizada por Esther Macías

El Nacimiento podrá visitarse hasta el 4 de enero en el Patio Consistorial

Martes, 2 de diciembre de 2025. El Ayuntamiento de Huelva ha inaugurado este martes su belén municipal en el Patio Consistorial, una obra que este año rinde homenaje al 75 aniversario de la actual Casa Consistorial, inaugurada en 1950. El Nacimiento recrea de forma minuciosa la Plaza de la Constitución y varios elementos característicos de su entorno urbano.

El Belén ocupa una superficie de 8 por 4 metros y ha sido realizado por Esther Macías, colaboradora habitual de Antonio Quiñones. La composición permite reconocer la plaza vista desde la Gran Vía, la antigua calle San Francisco, los soportales, los bancos modelo “Huelva”, las fachadas enrejadas, las palmeras y la llegada de los Reyes Magos por la calle San Francisco. Además del Misterio, la Anunciación y los Reyes Magos, incorpora guiños a la memoria colectiva onubense.

El Nacimiento permanecerá abierto al público hasta el 4 de enero, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre podrá visitarse solo por la mañana, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero abrirá únicamente en horario de tarde.