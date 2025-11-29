El Belén del Ayuntamiento de Huelva recrea la Plaza de la Constitución por el 75 aniversario de la Casa Consistorial

La Mar de Onuba Agenda cultural y de ocio, Huelva Capital 0

La obra, de 8×4 metros, ha sido realizada por Esther Macías

El Nacimiento podrá visitarse hasta el 4 de enero en el Patio Consistorial

Martes, 2 de diciembre de 2025. El Ayuntamiento de Huelva ha inaugurado este martes su belén municipal en el Patio Consistorial, una obra que este año rinde homenaje al 75 aniversario de la actual Casa Consistorial, inaugurada en 1950. El Nacimiento recrea de forma minuciosa la Plaza de la Constitución y varios elementos característicos de su entorno urbano.

El Belén ocupa una superficie de 8 por 4 metros y ha sido realizado por Esther Macías, colaboradora habitual de Antonio Quiñones. La composición permite reconocer la plaza vista desde la Gran Vía, la antigua calle San Francisco, los soportales, los bancos modelo “Huelva”, las fachadas enrejadas, las palmeras y la llegada de los Reyes Magos por la calle San Francisco. Además del Misterio, la Anunciación y los Reyes Magos, incorpora guiños a la memoria colectiva onubense.

El Nacimiento permanecerá abierto al público hasta el 4 de enero, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre podrá visitarse solo por la mañana, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero abrirá únicamente en horario de tarde.

Acerca de La Mar de Onuba 6307 Artículos
Revista onubense de actualidad, cultura y debate, editada por AC LAMDO, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 4318 de la Sección 1. - Director: Perico Echevarría - © Copyright LAMDO 2017 / ISSN 2603-817X
Sitio web

Artículos relacionados

Derechos Humanos

IU y Sumar instan al Congreso a crear un Comisionado estatal para abordar la emergencia humanitaria en los asentamientos de personas migrantes en Huelva

La Mar de Onuba Derechos Humanos, Huelva 0

IU y Sumar han presentado en el Congreso una Proposición No de Ley que exige al Gobierno intervenir ante la situación extrema que padecen miles de personas migrantes en los asentamientos agrícolas de Huelva. La propuesta plantea la creación de un Comisionado estatal con capacidad ejecutiva. [Seguir leyendo]

Sea el primero en desahogarse, comentando

Deje una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.