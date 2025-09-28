Alrededor de 80 músicos de las 21 bandas federadas en Huelva se reúnen para tocar juntos bajo la batuta invitada de Francisco Javier Gutiérrez Juan (Banda Sinfónica Municipal de Sevilla).

Sábado 4 y domingo 5 de octubre. Ensayos el sábado (mañana y tarde) y el domingo por la mañana. Concierto “Partieron de Palos de la Frontera”, domingo 19:00, Teatro Municipal. Entrada gratuita.

Martes, 30 de septiembre de 2025. El próximo fin de semana convierte a Villalba del Alcor en un gran aula de música. Las formaciones de la provincia trabajarán un programa común en sesiones de ensayo repartidas entre el sábado y la mañana del domingo, con la vista puesta en el concierto final. La cita, de acceso libre hasta completar aforo, está pensada tanto para quienes siguen de cerca el movimiento bandístico como para quienes quieran asomarse por primera vez a este patrimonio vivo.

El concierto del domingo —“Partieron de Palos de la Frontera”, a las 19:00 en el Teatro Municipal— reunirá sobre el escenario a intérpretes de toda la provincia, dirigidos por Francisco Javier Gutiérrez Juan, director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla.

El IV Encuentro de Bandas de la provincia está organizado por la delegación en Huelva de Federband, la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Villalba del Alcor.