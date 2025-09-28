Prueba popular con categorías para todas las edades, premios en metálico y carácter solidario a favor de la investigación de la distrofia muscular degenerativa.

Domingo 5 de octubre, 10:00. Salida y meta en el recinto ferial de Escacena del Campo.

Martes, 30 se septiembre de 2025. Escacena del Campo vuelve a ponerse las zapatillas para su VI Carrera Popular, una cita que combina deporte de base y compromiso social. El recorrido discurre por el casco urbano y zonas aledañas, con salidas escalonadas según categorías y un ambiente pensado para disfrutar en familia tanto desde el arco de salida como a pie de calle.

La organización prevé entre 150 y 200 participantes y mantiene el aliciente competitivo: trofeos para las tres primeras posiciones de cada categoría y premios en metálico en la clasificación general femenina y masculina (150, 100 y 50 euros). Como novedad, se incorpora una categoría para personas con discapacidad, con trofeo de reconocimiento.

La carrera refuerza su perfil solidario con un dorsal 0 cuya recaudación se destinará a las asociaciones Duchenne Parent Project y Fundación Noelia, implicadas en la lucha contra la distrofia muscular degenerativa. Una mañana para correr, acompañar y sumar a una causa que importa también fuera del circuito.