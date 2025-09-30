Una veintena de propuestas: exposiciones, formación para periodistas y encuentros literarios; Semana de la Salud Mental, memoria fotográfica y premios de la profesión.

Octubre–diciembre. Centro de la Comunicación “Jesús Hermida” (Avda. Presidente Adolfo Suárez, 1, Huelva). Entrada libre hasta completar aforo; horario general L–V, 10:00–13:00 y 17:00–20:00 (según programación).

Miércoles, 1 de octubre de 2025. El trimestre llega con dos paradas que justifican el titular: Carlos del Amor —periodista cultural y escritor— compartirá claves de oficio y presentará su nuevo libro; Javier Cercas —novelista y ensayista— mantendrá un encuentro con lectores en torno a su última obra. La programación se completa con una agenda continua que combina formación, memoria y práctica de la comunicación en Huelva.

Octubre abre el martes 7 (19:00) con la Semana de la Salud Mental: inauguración de “Sanarte”, de Yolanda Alonso, y la ponencia “El vacío existencial” (Javier Torres y Cristóbal Gangoso). La exposición podrá verse del 7 al 17; el jueves 9 (19:00) llega “Creartimismo en la relación de ayuda” (Nuria López Quinta y Javier Torres-Pereira) y el jueves 16 (19:00) la clausura con “Un enfoque humanista para las patologías mentales” (Natividad Pérez Aguilera). El viernes 10 (18:00) se celebra el XIII Encuentro Iberoamericano de Prensa —con ponencia inicial de Enrique Vargas y la mesa “El periodismo local, ese gran olvidado”—; el martes 14 (19:00), taller “Guerra contra las fake news” (Charo Toscano). El viernes 17 (10:00) tendrá lugar el Congreso de Periodistas del Estrecho. El martes 21 (19:00) se inaugura la exposición por el 115 aniversario de la Asociación de la Prensa (visitabile hasta el 31) y, en el mismo acto, se entrega el Premio Ángel Serradilla. Del 27 al 31, taller de radio de Onda Cero.

Noviembre combina formación, mediación y memoria: el martes 4 (18:00), taller de gestión de redes para periodistas (Charo Toscano); el miércoles 5 y el lunes 10, campaña de acercamiento a la biblioteca con escolares; el jueves 6 (18:30), presentación de “Échate un pulso, Proust” —en torno al periodista onubense Ricardo Bada—; el martes 11 (18:00), taller “Flujo circular para periodistas” (Esther Gómez); el miércoles 12 (19:00), inauguración de “La Huelva de Diego Calle”, fotografías de las décadas de 1940 y 1950 (hasta el 12 de diciembre). El martes 18 (18:00), charla de Carlos del Amor sobre periodismo cultural y presentación de “Una dama desconocida”. El lunes 24, jornadas de discapacidad de la Fundación TAU.

Diciembre mira a la literatura y a los oficios: el jueves 11, encuentro de autor con Javier Cercas y presentación de “El loco de dios en el fin del mundo”; el viernes 12, entrega de los galardones Periodistas de Buena Tinta; el martes 16, inauguración de “The Onubenser”, dedicada a creación digital y diseño (visitabile hasta el 16 de enero). El Centro —espacio municipal inaugurado en 2019, dedicado a la comunicación y al legado de Jesús Hermida— sostiene así un trimestre de participación y aprendizaje abierto a la ciudad.