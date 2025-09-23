Javier Ruibal celebra en Huelva los 30 años de su Pensión Triana

El Gran Teatro acoge el próximo 3 de octubre un concierto que revive el disco más emblemático del cantautor portuense.

Pensión Triana consolidó el mestizaje musical de Ruibal, fusionando flamenco, jazz, Caribe y Mediterráneo en la canción de autor de los noventa.

Martes, 23 de septiembre de 2025. El próximo 3 de octubre Javier Ruibal transformará el Gran Teatro de Huelva en la misma “Pensión Triana” que, en 1994, le situó definitivamente entre las voces más singulares de la canción de autor. El artista repasará en directo todos los temas de aquel álbum icónico acompañado de una formación joven compuesta por Manu Sánchez al piano, Diego Villegas a los vientos, José Recacha a las guitarras eléctricas, acústicas y bajo, y Javi Ruibal a la batería y percusión.

Publicado hace ahora treinta años, Pensión Triana fue grabado en directo en los estudios Sonoland de Madrid, con público, y recogió canciones de los tres primeros discos de Ruibal —Duna (1983), Cuerpo celeste (1986) y La piel de Sara (1989)— junto a seis composiciones inéditas. La nómina de músicos que lo acompañaron entonces incluía nombres de primer nivel como Chano Domínguez, Jorge Pardo, Martirio, John Parsons o Antonio Toledo, y esa conjunción de talento convirtió el álbum en un hito dentro de la música popular española.

El disco no solo rescató un repertorio que resultaba difícil de encontrar por el desinterés de las multinacionales, sino que supuso un punto de inflexión en la trayectoria de Ruibal. Consolidó un estilo en el que se cruzaban flamenco, jazz, músicas caribeñas y mediterráneas, abriendo la canción de autor española a una dimensión internacional. Muchos grupos de finales de los noventa encontraron en aquel trabajo un camino a seguir: una música arraigada pero permeable a las influencias del mundo, una lírica poética que se resistía a los moldes convencionales.

Treinta años después, Pensión Triana se mantiene como el disco más reverenciado del cantautor gaditano. Ha conocido reediciones especiales —como la que incluyó un disco-libro con letras, partituras manuscritas e ilustraciones— y ha sido reivindicado tanto por la crítica como por nuevas generaciones de oyentes. Su vigencia no responde a la nostalgia, sino a la calidad de unas canciones que siguen resonando en directo con fuerza intacta.

La conmemoración del aniversario llega también acompañada de la evocación literaria que el propio Ruibal ha escrito sobre esa pensión imaginaria, situada “entre el arrabal de la memoria y el barrio de los sueños perdidos”, refugio de músicos y poetas, espacio de bohemia, noches en vela y “elegancia del don nadie con los bolsillos rotos”. Un lugar al que confiesa volver una y otra vez para sentir “un picor de franela y de pasión que me dice que este viejo corazón aún no se ha rendido”.

El concierto en Huelva se celebrará el viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Gran Teatro, con entradas ya disponibles en la web municipal de espectáculos. Una ocasión única para revivir, treinta años después, el álbum que cambió la historia de Javier Ruibal y dejó una huella perdurable en la música española.