Profesionales de Canal Sur piden perdón por el tratamiento informativo de los errores en los cribados de cáncer de mama

Los firmantes del comunicado aseguran sentirse “abochornados” y denuncian la falta de independencia y pluralidad en la RTVA

Un grupo de profesionales de la Radio y la Televisión de Andalucía (RTVA) ha hecho público un comunicado dirigido a la presidenta de la Asociación AMAMA Sevilla, en el que expresan su solidaridad con las mujeres afectadas por los fallos en los cribados de cáncer de mama y su malestar por el modo en que Canal Sur ha tratado informativamente este asunto.

En la carta, los trabajadores reconocen que la empresa pública “no ha estado a la altura como medio público andaluz” y que la falta de libertad profesional ha impedido ofrecer “una información libre, plural e independiente a las andaluzas y los andaluces”. Afirman que muchos profesionales de la RTVA se sienten “abochornados” por ello y piden disculpas a las afectadas.

Los profesionales reprochan a la dirección de informativos haber tardado “72 horas y 19 minutos” en emitir la primera información sobre el caso y denuncian que Canal Sur aún no haya dado voz en directo a AMAMA, a pesar de que su presidenta ha sido entrevistada “en todas las televisiones del país”. Consideran que esta demora y omisión “no obedecen al criterio de actualidad ni al de interés”, y acusan a la dirección de haber seguido “un plan de ocultación deliberada” para contrarrestar la indignación social generada por el caso.

El comunicado sostiene que la cobertura ofrecida “no respeta los criterios de actualidad, interés, relevancia ni imparcialidad” y que por tanto “no existe la buena práctica del periodismo”. También recuerdan que el tratamiento dado al asunto vulnera los principios del Estatuto Profesional de la RTVA.

Los firmantes denuncian que Canal Sur “ha escondido el error informático por el que desaparecieron las pruebas del portal del SAS” y que, en su lugar, “ha dado voz al consejero que acusaba a las denunciantes de lanzar infundios”. Critican que el canal rotulase la denuncia de AMAMA como un simple “escrito”, mientras “todos los medios de España” la calificaban de denuncia formal.

Asimismo, censuran que se hayan dedicado “varios vídeos y paneles al protocolo de 2011” mientras se ocultaban “los movimientos judiciales del caso o las dimisiones como la del jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Virgen del Rocío”.

El texto concluye con una reflexión dirigida a la dirección de la cadena: “Sin independencia, objetividad, veracidad, rigor o pluralismo se quiebra nuestra obligación de servicio público a la hora de garantizar el derecho a la información de los andaluces”.

Los profesionales aseguran que continuarán “luchando por una radio y una televisión fuertes, independientes y al servicio únicamente de las andaluzas y los andaluces”.