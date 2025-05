Jueves, 29 de mayo de 2025. Nosotros, los miembros del Tribunal de Gaza, reunidos en Sarajevo del 26 al 29 de mayo de 2025, declaramos nuestra indignación moral colectiva por el genocidio continuo en Palestina, nuestra solidaridad con el pueblo de Palestina y nuestro compromiso de trabajar con asociados de toda la sociedad civil mundial para poner fin al genocidio y garantizar la rendición de cuentas de los perpetradores y facilitadores, la reparación de las víctimas y los supervivientes, la construcción de un orden internacional más justo y una Palestina libre.

Condenamos al régimen israelí, su perpetración del genocidio y sus políticas y prácticas de decenios de colonialismo de colonos, etno-supremacismo, apartheid, segregación racial, persecución, asentamientos ilegales, denegación del derecho de retorno, encarcelamiento colectivo, detención en masa y tratos y penas crueles e inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual sistemática, demoliciones, desplazamientos forzosos y expulsiones, purgas étnicas y cambio demográfico forzado, hambre forzada, denegación sistemática de todos los derechos económicos y sociales y exterminio.

Nos horroriza la devastación sistemática por parte del régimen israelí de vidas, tierras y medios de vida palestinos, incluida su destrucción intencional de todas las fuentes y sistemas de alimentación, agua, atención de la salud, educación, vivienda, cultura, así como mezquitas, iglesias, instalaciones de ayuda y refugios de refugiados, y su asignación de ataques contra el personal médico, los periodistas, los trabajadores humanitarios y el personal de las Naciones Unidas, y sus ataques directos contra civiles, incluidos los niños y las personas de edad, las mujeres y los hombres, niñas y niños, las personas con discapacidad y las personas con condiciones médicas.

Exigimos la retirada inmediata de las fuerzas israelíes y el fin del genocidio, a todas las acciones militares israelíes, a los desplazamientos y expulsiones forzosas, a las actividades de asentamiento, al asedio de Gaza y restricciones a la circulación en la Ribera Occidental. Pedimos la liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros, incluidos los miles de mujeres, hombres y niños palestinos recluidos en centros de detención israelíes abusivos. Insistimos en la reanudación inmediata de la ayuda humanitaria masiva a toda Gaza sin restricciones ni interferencias, incluidos alimentos, agua, refugio, suministros y equipo médicos, equipo sanitario, equipo de rescate y materiales y equipo de construcción. También pedimos la retirada completa de todas las fuerzas israelíes de todos los territorios libaneses y sirios.

Pedimos que se ponga fin al desprestigio del OOPS y a otros trabajadores humanitarios, el acceso libre y sin trabas del OOPS y de todas las demás organizaciones humanitarias y de las Naciones Unidas en todas las zonas de Gaza y la Ribera Occidental, que se pague una indemnización completa por parte del régimen israelí por los daños causados a las Naciones Unidas y a los servicios humanitarios, junto con la plena indemnización y reparación al pueblo palestino, y por la plena rendición de cuentas por el hostigamiento, el secuestro, la tortura y el asesinato de los trabajadores humanitarios del OOPS y de otros trabajadores humanitarios y sus familias.

Pedimos a todos los gobiernos y a las organizaciones regionales e internacionales que pongan fin al histórico escándalo de la inacción que ha caracterizado los últimos diecinueve meses, que respondan urgentemente con todos los medios a su alcance para poner fin al ataque y el asedio israelíes, que respeten el derecho internacional, exijan cuentas a los autores y que proporcionen socorro y protección inmediatos al pueblo de Palestina.

Denunciamos la continua complicidad de los gobiernos en la perpetración de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio israelíes en Palestina, y el vergonzoso papel de muchas corporaciones mediáticas en el encubrimiento del genocidio, deshumanizar a los palestinos, y en la difusión de propaganda que alimenta el racismo, los crímenes de guerra y el genocidio antipalúpedos.

Denunciamos igualmente la ola de persecuciones y represión contra defensores de los derechos humanos, activistas por la paz, estudiantes, académicos, trabajadores, profesionales y otros, perpetrados por gobiernos occidentales, agencias policiales, el sector privado e instituciones educativas. Honramos a aquellos que, a pesar de esta persecución, han tenido la valentía y las convicciones morales de levantarse y hablar en contra de estos horrores históricos, e insistimos en la plena protección de los derechos humanos de la libre expresión, opinión, reunión y asociación, así como el derecho a defender los derechos humanos sin acoso, represalias o persecución.

Rechazamos la táctica injusta de un desprestigio de asustar como «antisemitas» o «apoyos» a todos aquellos que se atreven a hablar y a actuar para defender los derechos del pueblo palestino y condenar las injusticias y atrocidades del régimen israelí y su perpetración del apartheid y el genocidio, o de aquellos que critican la ideología del sionismo. Nos solidarizamos con todos aquellos que han sido manchados o castigados de esta manera.

Estamos convencidos de que la lucha contra todas las formas de racismo, intolerancia y discriminación incluye necesariamente el rechazo igualitario de la islamofobia, el racismo antiárabe y antipalúdico, y el antisemitismo. También incluye un reconocimiento de los terribles efectos que el sionismo, el apartheid y el colonialismo han tenido y siguen teniendo sobre el pueblo palestino. Nos comprometemos a luchar contra todos esos flagelos.

También rechazamos la ideología destructiva del sionismo, como ideología oficial del régimen israelí, de las fuerzas que colonizaron Palestina y establecieron el Estado israelí sobre sus ruinas, y de organizaciones y representantes pro-Israel hoy. Insistimos, en palabras de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que no hay excepciones a esta norma. Pedimos la descolonización en toda la tierra, el fin del orden etno-supremacista, y la sustitución del sionismo por una dispensa fundada en la igualdad de derechos humanos para cristianos, musulmanes, judíos y otros.

Nos inspira la valiente resistencia y resistencia del pueblo palestino frente a más de un siglo de persecución, y por el creciente movimiento de millones de personas que se solidarizan con ellos en todo el mundo, incluida la defensa de principios y la acción no violenta de miles de activistas judíos que han rechazado al régimen israelí y su ideología etnonacionalista, y han declarado que el régimen israelí no los representa ni actúa en su nombre.

Reconocemos el derecho del pueblo palestino a resistir la ocupación extranjera, la dominación colonial, el apartheid, la subyugación por un régimen racista y la agresión, incluso mediante el uso de la lucha armada, de conformidad con el derecho internacional y como se reconoce en él y como lo afirma la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Recordamos que el derecho palestino a la libre determinación es jus cogens y erga omnes (una norma universal no sujeta a excepción y vinculante para todos los Estados) y no es negociable y axiomática. Reconocemos que este derecho incluye la libre determinación política, económica, social y cultural, el derecho de retorno y de la plena indemnización por todos los daños sufridos en un siglo de persecución, a la soberanía permanente sobre los recursos naturales y a la no agresión y la no intervención. Respetamos las aspiraciones palestinas y el pleno organismo palestino y liderazgo sobre todas las decisiones que afectan a sus vidas, y nos solidarizamos con ellas.

Estamos profundamente preocupados por la dirección de las relaciones internacionales, la política internacional y las instituciones internacionales, y por los ataques contra las instituciones internacionales que han desafiado el genocidio y el apartheid en Palestina. Creemos que los fundamentos normativos del orden mundial, basados en los derechos humanos, la libre determinación de los pueblos, la paz y el estado de derecho internacional, están siendo sacrificados en el altar del realismo político despiadado y la deferencia obsequios al poder, con el pueblo de Palestina dejado indefenso y vulnerable en primera línea. Insistimos en que otro mundo es posible y pretendemos luchar para lograrlo.

Tememos que el orden normativo internacional naciente y defectuoso, construido desde la Segunda Guerra Mundial, con los derechos humanos en su centro, esté en riesgo de colapso como resultado del ataque sostenido llevado al sistema por los aliados occidentales del régimen israelí en su búsqueda de reforzar la impunidad israelí. Nos comprometemos a oponernos a este ataque y a trabajar para proteger y promover el proyecto de construcción de un mundo en el que los derechos humanos se rijan por el estado de derecho, empezando por la lucha por la libertad palestina. Y creemos que las debilidades e inequidades que se han basado en el sistema internacional desde el principio, incluido el derecho geopolítico de excepción codificado en el veto del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el desempoderamiento de la Asamblea General y los obstáculos estructurales que mitigan contra la ejecutoriedad de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), deben reformarse y rectificarse.

Exigimos una acción inmediata para aislar, contener y responsabilizar al régimen israelí mediante el boicot universal, la desinversión, las sanciones, un embargo militar, la suspensión de organizaciones internacionales y el enjuiciamiento de sus autores, y nos comprometemos a esta causa. Exigimos igualmente responsabilidad penal individual de todos los dirigentes políticos y militares, soldados y colonos israelíes implicados en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio o violaciones manifiestas de los derechos humanos, así como responsabilidad por todas las personas y agentes organizadores culpables de complicidad en los crímenes del régimen, incluidos los representantes externos del régimen israelí, funcionarios gubernamentales, corporaciones, fabricantes de armas, compañías energéticas, empresas tecnológicas e instituciones financieras.

Aplaudimos a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su actual caso histórico de genocidio contra el régimen israelí y por sus históricas conclusiones consultivas sobre la ilegalidad de la ocupación israelí, el muro del apartheid y la práctica israelí del apartheid y la segregación racial, y sus conclusiones de que los derechos del pueblo palestino no dependen de su opresor ni están sujetos a negociación con ellos y que todos los Estados están obligados a abstenerse de entablar un tratado, económico, comercial, de inversión o relaciones diplomáticas con el régimen de ocupación de Israel. Celebramos la acción de principios de Sudáfrica al llevar a la Corte Internacional de la Corte Internacional de la República Interamericana el histórico caso de genocidio contra el régimen israelí.

Exhortamos a todos los Estados a que velen por la aplicación de todas las medidas provisionales adoptadas por la Corte Internacional de Justicia en el caso de genocidio contra Israel, respeten plenamente las conclusiones de la Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva de julio de 2024, cumplan todos los elementos de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 13 de septiembre de 2024 (A/ES-10/L.31/Rev.1), ponga fin a todo el comercio de armas y aplique sanciones contra el régimen israelí, y apoyen la rendición de cuentas de todos los autores israelíes. Instamos a las organizaciones de la sociedad civil y a los movimientos sociales de todo el mundo a que inicien y fortalezcan campañas para apoyar las decisiones y opiniones de la CIJ sobre Palestina, y a presionar a sus propios gobiernos para que las respeten.

También aplaudimos a la Corte Penal Internacional por (aunque tardíamente) emitimos órdenes de detención contra dos altos dirigentes del régimen israelí y pedimos a la Corte Penal Internacional que acelere las medidas sobre estos casos y que dicte nuevas órdenes para otros autores israelíes, tanto civiles como militares. Exhortamos a todos los Estados partes de la CPI a que actúen urgentemente en función de sus obligaciones de arrestar a esos autores y entregarlos para su enjuiciamiento, y exigimos a los Estados Unidos que levanten todas las sanciones de la Corte Penal Internacional y pongan fin a toda obstrucción de la justicia.

Expresamos nuestro agradecimiento y admiración a los procedimientos especiales independientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por sus contribuciones de expertos y por sus voces firmes y de principios al hacer rendir cuentas al régimen israelí y defender los derechos humanos del pueblo palestino. Han demostrado ser la conciencia de la organización, y pedimos a las Naciones Unidas y a todos los Estados miembros que defiendan y apoyen a estos titulares de mandatos sin falta. También aplaudimos la acción de principios de los organismos de las Naciones Unidas que han actuado para defender los derechos del pueblo palestino y proporcionar ayuda y socorro a los supervivientes del genocidio en Palestina ante los riesgos y obstáculos sin precedentes, entre los que se encuentra el OOPS.

Creemos que el mundo se acerca a un precipicio peligroso, cuyo borde frente está en Palestina. Fuerzas peligrosas tanto en la esfera pública como en la privada nos están empujando hacia el abismo. Los acontecimientos de los últimos diecinueve meses, y nuestras propias deliberaciones, nos han convencido de que tanto las organizaciones internacionales clave como la mayoría de los países del mundo, ya sean de manera individual o colectiva, han fracasado en la defensa de los derechos humanos del pueblo palestino y en responder al genocidio del régimen israelí en Palestina. Estamos convencidos de que el desafío de la justicia recae ahora en las personas de conciencia en todas partes, para la sociedad civil y los movimientos sociales, para todos nosotros. Como tal, nuestro trabajo en los próximos meses estará dedicado a hacer frente a este reto. Las vidas palestinas están en juego. El orden moral y jurídico internacional está en juego. No debemos fracasar. No cederemos.