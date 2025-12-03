Reconocimiento a nuevas trayectorias científicas, artísticas y humanísticas

Los galardones están dotados con 1.000 euros y se entregarán en acto institucional pendiente de fecha

Viernes, 5 de diciembre de 2025. La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva ha hecho público el fallo de los Premios Jóvenes Investigadores correspondientes al curso académico 2025/2026. El jurado, presidido por Emilio Pascual, ha distinguido a tres jóvenes menores de 35 años por la calidad y relevancia de sus aportaciones en las áreas de Ciencias, Artes y Letras. Cada premio tiene una dotación de 1.000 euros y busca fomentar el desarrollo investigador y creativo en etapas tempranas de carrera.

Según la Academia, las candidaturas presentadas han mostrado un nivel especialmente alto, y la institución subraya su compromiso con la promoción del talento emergente. Pascual valoró la dedicación y rigor de los trabajos recibidos y destacó el potencial de las nuevas generaciones en la producción científica y cultural en España.

En Ciencias, el reconocimiento ha recaído en Juan Luis París Fernández de la Fuente, investigador Ramón y Cajal en Ibima Plataforma Bionand y doctor en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid. Su trabajo se desarrolla en el campo de los biomateriales y la nanomedicina, con trayectoria en centros de España, Portugal, Estados Unidos y Reino Unido. Ha firmado 39 artículos de investigación, cuenta con una patente y ha sido investigador principal en cinco proyectos competitivos, entre ellos un ERC Starting Grant. Su línea actual se centra en la inmunomodulación terapéutica basada en biomateriales y nanomateriales con aplicación traslacional.

El Premio de Artes ha reconocido al artista Jorge Almansa Polo, de 21 años y natural de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). Estudiante de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, trabaja dibujo, pintura y escultura con un lenguaje visual que conecta la imaginería religiosa tradicional con sensibilidades contemporáneas. Entre sus reconocimientos figuran un primer accésit en el 32º Certamen de Artes Plásticas Fernando Zóbel y el premio del concurso del cartel de la Feria y Fiestas de Bolaños 2024. Ha realizado encargos para hermandades, piezas devocionales y trabajos murales que avalan una producción en crecimiento.

En Letras, el galardón ha sido concedido al historiador Josep Escrig Rosa, profesor ayudante doctor en la Universidad de Valencia y especialista en independencias iberoamericanas y movimientos contrarrevolucionarios del siglo XIX. Su actividad investigadora ha incluido estancias en España, México, Perú y Reino Unido, publicaciones en revistas académicas de prestigio —algunas reconocidas con premios— y la autoría y edición de obras sobre historia política y cultura reaccionaria. Es responsable de los proyectos “La Década Ominosa (1823-1833)” y de innovación docente Redhes, y forma parte del Grupo de Investigación sobre el Siglo XIX.

La Academia anunciará próximamente la fecha del acto público de entrega, en el que los tres premiados presentarán sus líneas de trabajo ante la comunidad científica y cultural.

La Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva, fundada el 30 de noviembre de 1998 como corporación de derecho público, mantiene entre sus fines promover la cultura local y provincial en sus diferentes disciplinas. Está integrada por académicos numerarios provenientes de la universidad, el ámbito profesional, el tejido empresarial y el sector cultural. Su actividad abarca conferencias, exposiciones, conciertos, premios y programas de divulgación.