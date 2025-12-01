El Ayuntamiento abre la inscripción a tres nuevas Lanzaderas de Empleo que comenzarán en enero

La Mar de Onuba Huelva Capital 0

Orientación laboral gratuita entre enero y junio para personas en desempleo

Ocho decenas de plazas y tres programas: Activa, Despega y Nómada

Lunes, 1 de diciembre de 2025. El Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Santa María la Real han abierto el plazo de inscripción para tres nuevas Lanzaderas de Empleo que se desarrollarán entre enero y junio, dentro del proyecto ‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 19 de enero mediante el formulario habilitado en la web oficial del programa.

Las tres Lanzaderas —Activa, Despega y Nómada— están dirigidas a personas en desempleo mayores de 18 años y se desarrollarán en formato semipresencial. El acceso es gratuito y las actividades incluyen orientación laboral actualizada y formación técnica enfocada a sectores con alta demanda: gestión administrativa y herramientas asociadas; atención al cliente, comercio y reposición; logística de almacén y carnet de carretilla; y limpieza profesional con contenidos de prevención de riesgos laborales.

La Lanzadera Activa y la Lanzadera Despega se impartirán en el Centro Social Marismas del Odiel. La primera está dirigida a personas en desempleo con el objetivo de actualizar su estrategia de búsqueda de trabajo; la segunda se orienta a participantes en situación de especial vulnerabilidad y ofrece un acompañamiento más intensivo. La tercera, la Lanzadera Nómada, tendrá carácter itinerante y su sede se determinará según las inscripciones recibidas. Podrá desarrollarse en modalidad presencial, online o híbrida.

Hasta 80 personas podrán participar en esta nueva edición. Según los datos aportados por la organización, en anteriores rondas han intervenido 105 personas en desempleo, de las que 40 han mejorado su situación laboral al incorporarse al mercado de trabajo, emprender, ampliar formación u obtener un Certificado de Profesionalidad. El resto continúa en búsqueda activa y en contacto con empresas.

Los Hubs ofrecen acompañamiento personalizado y trabajan competencias digitales, habilidades transversales, competencias verdes, gestión del estrés, salud mental y preparación para entrevistas. Además, el programa pone a disposición de cualquier persona interesada una serie de “kits de empleabilidad” descargables en su web, con materiales prácticos para mejorar la búsqueda de empleo.

La iniciativa forma parte del proyecto estatal financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, y cuenta también con financiación municipal.

Desde 2013, se han puesto en marcha más de 950 Lanzaderas de Empleo en sus distintas modalidades, con cerca de 28.000 participantes y una media de inserción cercana al 60 %, según la información facilitada por el programa.

Acerca de La Mar de Onuba 6307 Artículos
Revista onubense de actualidad, cultura y debate, editada por AC LAMDO, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 4318 de la Sección 1. - Director: Perico Echevarría - © Copyright LAMDO 2017 / ISSN 2603-817X
Sitio web

Artículos relacionados

#Temporerascontralaesclavitud

Caso Doñana 1998: la fiscal Isidora Solís no apreció vulneración de Derechos Fundamentales en la presunta violación y posterior despido de una trabajadora marroquí

Perico Echevarría #Temporerascontralaesclavitud, #TemporerasHuelva, Caso Doñana 1998, Derechos de los Trabajadores, Empresa, Huelva, Huelva Provincia, Laboral, Trabajo, Violencia machista 0

Lunes, 9 de diciembre de 2019. Quien así se expresa en el vídeo que encabeza esta noticia es la Teniente Fiscal de la Audiencia Provincial de Huelva, Isidora Solís, tras casi 10 horas de un [Seguir leyendo]

Sea el primero en desahogarse, comentando

Deje una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.