Orientación laboral gratuita entre enero y junio para personas en desempleo

Ocho decenas de plazas y tres programas: Activa, Despega y Nómada

Lunes, 1 de diciembre de 2025. El Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Santa María la Real han abierto el plazo de inscripción para tres nuevas Lanzaderas de Empleo que se desarrollarán entre enero y junio, dentro del proyecto ‘Hubs de Activación de la Empleabilidad’. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 19 de enero mediante el formulario habilitado en la web oficial del programa.

Las tres Lanzaderas —Activa, Despega y Nómada— están dirigidas a personas en desempleo mayores de 18 años y se desarrollarán en formato semipresencial. El acceso es gratuito y las actividades incluyen orientación laboral actualizada y formación técnica enfocada a sectores con alta demanda: gestión administrativa y herramientas asociadas; atención al cliente, comercio y reposición; logística de almacén y carnet de carretilla; y limpieza profesional con contenidos de prevención de riesgos laborales.

La Lanzadera Activa y la Lanzadera Despega se impartirán en el Centro Social Marismas del Odiel. La primera está dirigida a personas en desempleo con el objetivo de actualizar su estrategia de búsqueda de trabajo; la segunda se orienta a participantes en situación de especial vulnerabilidad y ofrece un acompañamiento más intensivo. La tercera, la Lanzadera Nómada, tendrá carácter itinerante y su sede se determinará según las inscripciones recibidas. Podrá desarrollarse en modalidad presencial, online o híbrida.

Hasta 80 personas podrán participar en esta nueva edición. Según los datos aportados por la organización, en anteriores rondas han intervenido 105 personas en desempleo, de las que 40 han mejorado su situación laboral al incorporarse al mercado de trabajo, emprender, ampliar formación u obtener un Certificado de Profesionalidad. El resto continúa en búsqueda activa y en contacto con empresas.

Los Hubs ofrecen acompañamiento personalizado y trabajan competencias digitales, habilidades transversales, competencias verdes, gestión del estrés, salud mental y preparación para entrevistas. Además, el programa pone a disposición de cualquier persona interesada una serie de “kits de empleabilidad” descargables en su web, con materiales prácticos para mejorar la búsqueda de empleo.

La iniciativa forma parte del proyecto estatal financiado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del programa de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, y cuenta también con financiación municipal.

Desde 2013, se han puesto en marcha más de 950 Lanzaderas de Empleo en sus distintas modalidades, con cerca de 28.000 participantes y una media de inserción cercana al 60 %, según la información facilitada por el programa.