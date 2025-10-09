El órgano interno de la RTVA acusa a la dirección de informativos de vulnerar los principios de actualidad, relevancia e interés público

Denuncia un sesgo sistemático a favor del Gobierno andaluz y la marginación de las mujeres afectadas y sus asociaciones

Jueves, 9 de octubre de 2025. El Consejo Profesional de Canal Sur Radio y Televisión ha acusado formalmente a la dirección de informativos del ente público de ocultar durante tres días el escándalo derivado de los errores en los protocolos de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, una crisis sanitaria que afecta, según las estimaciones, a más de dos mil mujeres andaluzas.

En una comunicación pública difundida a través de sus canales oficiales, el órgano profesional sostiene que transcurrieron 72 horas y 19 minutos desde que la noticia se conoció, el domingo 28 de septiembre a las 14:12 horas, hasta que Canal Sur TV ofreció su primera información el 1 de octubre a las 14:31 horas. “Solo este dato demuestra cómo desde la dirección de informativos se han vulnerado los principios de actualidad, relevancia e interés que deben guiar toda buena práctica periodística”, señala el documento.

El Consejo ha cuantificado además el tratamiento informativo otorgado al caso entre el 28 de septiembre y el 7 de octubre, periodo en el que Canal Sur TV dedicó un total de 28 minutos y 28 segundos al asunto. De ese tiempo, apenas un minuto y medio habría sido destinado a dar voz a las mujeres afectadas, treinta segundos a la responsable de la asociación Amama, que denunció públicamente el escándalo, y cuarenta y cuatro segundos a su abogado. La mayor parte de la cobertura, según el informe, se centró en testimonios y argumentarios del Gobierno andaluz, incluyendo la intervención del presidente Juan Moreno Bonilla, quien pidió disculpas por los fallos. El Consejo subraya que la primera referencia de la cadena al asunto se produjo precisamente con esas disculpas, cuando hasta entonces la televisión pública de Andalucía no había recogido el tema en sus escaletas.

El texto denuncia que Canal Sur no ha actuado como un medio de comunicación público, sino como una herramienta más de la estrategia del Gobierno andaluz a la hora de intentar minimizar la crisis. Según el Consejo, la línea informativa ha coincidido con el argumentario de San Telmo, restando importancia a los errores, situándolos en el dos por ciento de los casos, defendiendo la actuación de la Junta y evitando incorporar las voces de las afectadas, los profesionales sanitarios y las asociaciones médicas o de pacientes.

El documento también acusa a la dirección de informativos de haber mantenido un criterio doble en la cobertura de otros asuntos. Señala que Canal Sur dedicó 45 minutos y 4 segundos a los errores en las pulseras para maltratadores —un tema que afecta al Gobierno central—, frente a los 28 minutos concedidos al caso de los cribados, incluyendo 23 vídeos, paneles y directos sobre el primer asunto y más de medio centenar de referencias en el archivo de documentación. En ese tratamiento, añade el documento, se dio voz a jueces, policías, sindicatos, asociaciones de mujeres, víctimas y partidos de la oposición, mientras que en el caso de los cribados predominó exclusivamente el discurso del Gobierno andaluz.

El Consejo Profesional también critica que las escaletas de Canal Sur compensen la cobertura sobre los errores en los cribados con actos institucionales de la Junta, dedicando casi trece minutos a la inauguración de infraestructuras sanitarias y a la imagen del presidente andaluz en positivo, vinculada a nuevas instalaciones, sin relación directa con la gestión de la crisis. Llama la atención, además, que la televisión pública no haya entrevistado a ninguna de las mujeres afectadas ni a sus representantes, cuando el resto de medios del país sí lo ha hecho.

“Ante un tema tan sensible y que tanta preocupación y alarma ha levantado, la quiebra de la obligación de servicio público para convertir la televisión de Andalucía en un agente más de la estrategia de comunicación de la Junta se hace especialmente dolorosa para las profesionales y los profesionales de la RTVA”, concluye el Consejo, que reivindica la necesidad de informar con criterios periodísticos y al servicio de la ciudadanía andaluza.