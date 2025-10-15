ONUSAP desmiente a la delegada de Salud y denuncia fallos en los cribados en Huelva

La asociación detalla deficiencias en el sistema oncológico onubense, con pruebas pendientes, servicios desmantelados y plantillas al límite.

La denuncia coincide con la crisis autonómica por los fallos en los cribados que ha costado el cargo a la ya ex consejera de Salud, Rocío Hernández

Relacionado…

Miércoles, 15 de octubre de 2025. La crisis de los cribados sí tiene personas afectadas en Huelva. Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (ONUSAP) ha desmentido rotundamente las declaraciones de la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, quien ha sostenido que en la provincia “no hay mujeres afectadas” por el colapso del programa de cribado de cáncer. La asociación denuncia que el sistema público de detección precoz “está fallando desde hace tiempo” y acusa a la Junta de Andalucía de minimizar la magnitud del problema.

La denuncia se recoge en una carta difundida este miércoles por el presidente de ONUSAP, el médico internista Diego Mora, en la que la asociación afirma que “la crisis actual en el sistema de cribado de cáncer de mama no es más que la consecuencia de lo que venimos denunciando hace tiempo: la falta de recursos, fundamentalmente humanos, que desangra a nuestro Servicio Andaluz de Salud”.

El documento detalla que en Huelva “han saltado varias alarmas en los últimos años”, citando la “casi desaparición de la Unidad de Ictus”, el “desmantelamiento del servicio de Cirugía Vascular” y “el conocimiento el último mes de febrero de 800 TAC pendientes en pacientes oncológicos”. ONUSAP sostiene que estos hechos han provocado movilizaciones sociales sin respuesta y denuncia “una gestión negligente que permite contrataciones ridículas de personal, complaciendo órdenes de arriba”.

La asociación subraya que el hospital de Huelva “está permanentemente saturado” y que la falta de infraestructuras como el Materno-Infantil o los CHARES “ha derivado en plantillas mermadas y fuga continua de profesionales”. En su carta, ONUSAP sostiene que el sistema “está fallando desde el primer escalón —ausencia de llamadas— hasta el último —revisiones de pacientes ya diagnosticadas de cáncer—”, y asegura que “en otros tipos de cribado también están ocurriendo disfunciones importantes”. El documento acusa además al Gobierno andaluz de “pretender restringir la actual crisis a un área específica del hospital Virgen del Rocío, centralizando el 98 % de las mujeres afectadas en la provincia de Sevilla”, lo que, a juicio de la asociación, responde a “una estrategia de minimizar daños políticos”.

La delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, ha asegurado que “en nuestro protocolo sí se informa a las mujeres con resultados no concluyentes” y que en la provincia “no se han detectado casos afectados”. Las declaraciones de Caro contrastan con los testimonios recogidos por ONUSAP y por la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (AOCAM), que afirman lo contrario.

La polémica se produce en el contexto de la crisis autonómica por los fallos en los programas de cribado de cáncer, que ha obligado a la Junta a reconocer errores en la comunicación de resultados a unas dos mil mujeres y ha provocado el cese/dimisión de la ya ex consejera de Salud, Rocío Hernández. El presidente andaluz, Juan Moreno Bonilla, ha designado al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, como nuevo titular de Salud y ha anunciado un «plan de choque» para reforzar las plantillas y revisar los protocolos.

ONUSAP advierte que “negar la evidencia es como tapar una herida antes de realizar la cura necesaria” y plantea si, “como dicen, no hay casos registrados en Huelva, ¿significa que no se van a tomar medidas?”. En este sentido, la asociación considera que “esa omisión sería un nuevo error en la gestión, una negligencia con un coste inasumible en términos de sufrimiento humano”.