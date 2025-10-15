ONUSAP desmiente a la delegada de Salud y denuncia fallos en los cribados en Huelva

La Mar de Onuba Huelva, Sanidad Pública 0
Manuela Caro, Delegada Territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Hueva (Imagen de archivo)

La asociación detalla deficiencias en el sistema oncológico onubense, con pruebas pendientes, servicios desmantelados y plantillas al límite.

La denuncia coincide con la crisis autonómica por los fallos en los cribados que ha costado el cargo a la ya ex consejera de Salud, Rocío Hernández

Relacionado…

«Crónica de una muerte anunciada»: los fallos en los cribados de cáncer son fruto de los recortes y la mala gestión sanitaria en Andalucía

Nueva gran movilización en Huelva contra el colapso sanitario: Onusap convoca a defender la sanidad pública el 28 de octubre

 

Miércoles, 15 de octubre de 2025. La crisis de los cribados sí tiene personas afectadas en Huelva. Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (ONUSAP) ha desmentido rotundamente las declaraciones de la delegada territorial de Salud, Manuela Caro, quien ha sostenido que en la provincia “no hay mujeres afectadas” por el colapso del programa de cribado de cáncer. La asociación denuncia que el sistema público de detección precoz “está fallando desde hace tiempo” y acusa a la Junta de Andalucía de minimizar la magnitud del problema.

La denuncia se recoge en una carta difundida este miércoles por el presidente de ONUSAP, el médico internista Diego Mora, en la que la asociación afirma que “la crisis actual en el sistema de cribado de cáncer de mama no es más que la consecuencia de lo que venimos denunciando hace tiempo: la falta de recursos, fundamentalmente humanos, que desangra a nuestro Servicio Andaluz de Salud”.

El documento detalla que en Huelva “han saltado varias alarmas en los últimos años”, citando la “casi desaparición de la Unidad de Ictus”, el “desmantelamiento del servicio de Cirugía Vascular” y “el conocimiento el último mes de febrero de 800 TAC pendientes en pacientes oncológicos”. ONUSAP sostiene que estos hechos han provocado movilizaciones sociales sin respuesta y denuncia “una gestión negligente que permite contrataciones ridículas de personal, complaciendo órdenes de arriba”.

La asociación subraya que el hospital de Huelva “está permanentemente saturado” y que la falta de infraestructuras como el Materno-Infantil o los CHARES “ha derivado en plantillas mermadas y fuga continua de profesionales”. En su carta, ONUSAP sostiene que el sistema “está fallando desde el primer escalón —ausencia de llamadas— hasta el último —revisiones de pacientes ya diagnosticadas de cáncer—”, y asegura que “en otros tipos de cribado también están ocurriendo disfunciones importantes”. El documento acusa además al Gobierno andaluz de “pretender restringir la actual crisis a un área específica del hospital Virgen del Rocío, centralizando el 98 % de las mujeres afectadas en la provincia de Sevilla”, lo que, a juicio de la asociación, responde a “una estrategia de minimizar daños políticos”.

La delegada de Salud en Huelva, Manuela Caro, ha asegurado que “en nuestro protocolo sí se informa a las mujeres con resultados no concluyentes” y que en la provincia “no se han detectado casos afectados”. Las declaraciones de Caro contrastan con los testimonios recogidos por ONUSAP y por la Asociación Onubense de Cáncer de Mama (AOCAM), que afirman lo contrario.

La polémica se produce en el contexto de la crisis autonómica por los fallos en los programas de cribado de cáncer, que ha obligado a la Junta a reconocer errores en la comunicación de resultados a unas dos mil mujeres y ha provocado el cese/dimisión de la ya ex consejera de Salud, Rocío Hernández. El presidente andaluz, Juan Moreno Bonilla, ha designado al consejero de Presidencia, Antonio Sanz, como nuevo titular de Salud y ha anunciado un «plan de choque» para reforzar las plantillas y revisar los protocolos.

ONUSAP advierte que “negar la evidencia es como tapar una herida antes de realizar la cura necesaria” y plantea si, “como dicen, no hay casos registrados en Huelva, ¿significa que no se van a tomar medidas?”. En este sentido, la asociación considera que “esa omisión sería un nuevo error en la gestión, una negligencia con un coste inasumible en términos de sufrimiento humano”.

Acerca de La Mar de Onuba 6237 Artículos
Revista onubense de actualidad, cultura y debate, editada por AC LAMDO, entidad sin ánimo de lucro inscrita en el Registro de Asociaciones de Andalucía con el número 4318 de la Sección 1. - Director: Perico Echevarría - © Copyright LAMDO 2017 / ISSN 2603-817X
Sitio web

Artículos relacionados

#25AñosOrdenGecco

Adelante Andalucía denuncia la pasividad institucional y reclama medidas urgentes ante las prácticas abusivas y expulsiones irregulares sufridas por temporeras GECCO

La Mar de Onuba #25AñosOrdenGecco, #TemporerasHuelva, Huelva 0

Mari García, responsable de organización de Adelante Andalucía y candidata por Huelva, denuncia amenazas, coacciones y expulsiones irregulares sufridas por temporeras GECCO. Exige medidas urgentes, atención médica pública y garantías de permanencia para quienes enferman en España. [Seguir leyendo]

Universidad

📺 La Onubenese abre el debate en el marco universitario sobre los primeros 25 años de «contratación en origen» y Orden Gecco: norma sin sanciones, contratos cautivos y abusos sin denunciar

Nico Ferrando Universidad 0

La Facultad de Ciencias del Trabajo acoge una jornada crítica sobre la Orden GECCO, centrada en sus carencias jurídicas, la feminización estratégica de la mano de obra y las barreras que impiden denunciar los abusos. Participaron investigadoras, ONG y activistas. [Seguir leyendo]

Sea el primero en desahogarse, comentando

Deje una respuesta

Tu dirección de correo no será publicada.


*


Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.