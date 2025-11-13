La versión municipal habla de apoyo “mayoritario”; la Plataforma califica la reunión como “pantomima” y “acto de manipulación”

La entidad ciudadana mantiene su rechazo a cualquier construcción que afecte al Parque Moret y convoca una protesta

Martes, 11 de noviembre de 2025. El Ayuntamiento de Huelva ha presentado como un consenso vecinal la propuesta de construir una piscina pública en la parcela de la antigua Casa Duclós, en el Distrito V. Según la versión municipal, los representantes de una quincena de asociaciones y colectivos “se han mostrado a favor de la propuesta”, que califican como “una gran noticia”, y la alcaldesa habría recibido el respaldo “de forma mayoritaria” de los asistentes para avanzar en el proyecto. La iniciativa se justifica como respuesta a una demanda histórica y como una actuación que, en palabras del propio Ayuntamiento, persigue dotar a la ciudad de una instalación vinculada a la “justicia social”, al permitir que cualquier familia disponga de un recurso básico de ocio y deporte.

En ese mismo encuentro participó la Plataforma Parque Moret, que ha hecho pública una versión muy distinta. Su nota describe la reunión convocada por la alcaldesa el 11 de noviembre como un acto con “defectos de forma” que, a su juicio, invalida su carácter participativo. La plataforma afirma que la convocatoria se realizó con urgencia, sin motivo explicado ni orden del día, con retrasos no comunicados y con una limitación de aforo que dejó fuera a personas que querían asistir, pese a que había espacio disponible en el Centro Cultural El Greco, lugar del encuentro.

Según el relato de la entidad, la selección de colectivos invitados estuvo sesgada hacia asociaciones del entorno inmediato del parque, lo que consideran injustificado porque el Parque Moret es “un bien de y para Huelva” y no pertenece a un distrito concreto. Añaden que se pidió a los representantes vecinales posicionarse sobre la propuesta sin posibilidad de consultar antes con sus propios grupos, lo que, en su opinión, impide calificar la reunión como un mecanismo válido de participación ciudadana.

Respecto al fondo del proyecto, la Plataforma asegura que valora positivamente que Huelva disponga de una piscina pública, pero cuestiona que la parcela Duclós sea la ubicación adecuada. Su representante, José Brejano, intervino para plantear que la propuesta debería someterse a estudio y debate posterior, y recordó que la zona presenta dificultades propias de los cabezos. La entidad mantiene su rechazo a “cualquier construcción” que no esté vinculada a los usos ecosistémicos del parque y reitera su posición: “El Parque Moret no se toca”.

La plataforma también señala que en la reunión se insistió en que la parcela Duclós no pertenece al Parque Moret, pero afirma no haber recibido la resolución del expediente de expropiación que viene solicitando desde el inicio del conflicto sobre este espacio. A su juicio, esta falta de documentación alimenta sus dudas sobre el proyecto y sobre la transparencia del proceso.

En su análisis del encuentro, la Plataforma cita una frase de la alcaldesa —el anuncio de que la piscina sería un “regalo” para el Distrito V—, que considera impropia, porque la dotación de servicios públicos no depende de la voluntad política sino de obligaciones legales. La entidad insiste en que cubrir una necesidad no puede presentarse como un obsequio. Su conclusión califica la propuesta municipal como “un regalo envenenado”, la convocatoria como “una pantomima” y el acto en su conjunto como “un acto de manipulación de alto nivel”.

Mientras el Ayuntamiento sostiene que la reunión evidenció un apoyo amplio a la piscina en Duclós, la Plataforma considera que los hechos no avalan esa interpretación y mantiene la convocatoria de una concentración de protesta para este jueves 13 a las 18.00 horas en la Plaza del Ayuntamiento.