Catalina García niega «mil veces mil» que haya privatización sanitaria mientras se baten récords de transferencia de recursos económicos a la privada en Andalucía

La consejera de Salud se enroca en su discurso en su intervención de hoy en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno: «Repetiremos mil veces mil que no estamos privatizando el sistema público sanitario andaluz». Pero la realidad es que el gasto de asistencia sanitaria con empresas privadas ha aumentado desde 2021 a 2023 en un 46,16%-

Martes, 25 de junio de 2024. Privatización. Es sólo una palabra, pero encierra mucho. Es un concepto, una idea, una tendencia que se asocia desde hace muchos años con la derecha. Nada nuevo bajo el sol. Aznar ya privatizó muchas empresas públicas. Telefónica, Red Eléctrica, Repsol, Aceralia, Indra, Iberia y Transmediterránea son sólo algunos de los múltiples nombres de compañías que vieron en aquellos años (1996-2004) descender o desaparecer la participación del Estado en su capital. También Endesa.

El PP lleva gobernando en Andalucía desde diciembre de 2018, cinco años y medio, pero la táctica de Juanma Moreno Bonilla es negar una y otra vez ese concepto, esa palabra que la RAE define como «transferir una empresa o actividad pública al sector privado». En el caso de la sanidad, tiene sus matices diferenciales. Es meridiano que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sigue existiendo y que alberga a miles de trabajadores que, a su vez, trabajan en cientos de consultorios y hospitales públicos. El término aplicado a este sector se refiere a la transferencia de recursos económicos a empresas privadas para que asuman servicios sanitarios públicos allá donde no llegue el SAS.

Pero los datos cantan. No es lo mismo poca transferencia de recursos que mucha transferencia de recursos. No es lo mismo poquita privatización que mucha privatización. Se trata de un proceso, de una propensión, de una proclividad que, en manos del actual Gobierno andaluz, ha ido a más.

El frío y contundente dato

En 2023, el gasto total de la Junta de Andalucía en contratos para pruebas diagnósticas con empresas privadas ascendió a 27’47 millones de euros, lo cual sorprende mucho, dado que es la cifra más alta desde el año 2013, mientras la consejera de Salud, Catalina García, no para de vender las inversiones realizadas desde 2019 en nuevos equipamientos públicos de los centros sanitarios: «Entre 2019 y 2023, se han incorporado 12 PET-TAC, 10 de ellos en sitios que antes no existían, como Almería, Jaén o Huelva. En diagnóstico por imagen, el SAS ha sumado 32 resonancias magnéticas (17 en nuevas ubicaciones) y tiene 90 nuevos TAC, 17 de ellos en sitios en los que antes no existían».

Por tanto, si todo esto es cierto, ¿por qué no sólo no ha disminuido el gasto en pruebas diagnósticas con empresas privadas, sino que ha aumentado? Según García, el motivo es que «hay más enfermos crónicos por culpa de la pandemia».

Todo por la privada

Si se quiere, se puede prescindir de tan manido término, manoseado por la oposición en todas las comunidades autónomas, y se podría tirar de frase larga (evitando por una vez la economía del lenguaje a la que, por otra parte, hay que tender siempre) para explicar que la proclividad de la Consejería de Salud a tirar de empresas como Asisa, Pascual o Quirón llega a su cénit con el siguiente dato: en los ejercicios de 2022 y 2023, el gasto en conciertos con entidades privadas en régimen de hospitalización de la Consejería de Salud y el SAS superó el crédito definitivo disponible en los presupuestos anuales, alcanzando en 2023 el récord, con 45’27 millones de euros de más de lo presupuestado como crédito definitivo, por lo que se realizaron gastos sin consignación presupuestaria, que es una ilegalidad. A esto no ha respondido Catalina.

Es un bulo decir que la privatización (como tendencia a transferir dinero a clínicas privadas, no como conversión del SAS en una empresa privada) es un bulo

Aunque García y el portavoz, Ramón Fernández-Pacheco, no paran de manifestar que la privatización de la asistencia sanitaria es un bulo en Andalucía, la realidad es que el gasto de asistencia sanitaria con empresas privadas ha aumentado desde 2021 a 2023 en un 46,16%.

A la pregunta de EL LIBRE de si sigue manteniendo que es un bulo la privatización de la asistencia sanitaria en Andalucía, la consejera dijo esto: «Lo repetimos y lo repetiremos las veces que haga falta, mil veces mil. Si tenemos un sistema sanitario público con más profesionales, mejor pagados, mayor cartera de servicios, con pruebas internalizadas porque tenemos resonancias magnéticas o TAC donde no existían, que realiza más intervenciones quirúrgicas y más pruebas diagnósticas, no podemos decir que estamos privatizando un servicio público sanitario. Lo que se está haciendo es ampliar, aumentar y fortalecer el SSPA a pesar de los muchos problemas que seguimos teniendo, el principal el déficit de profesionales».